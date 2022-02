Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" coraz chętniej pokazuje kolejne etapy budowy i wykończenia nowego domu. Na ścianie w przedpokoju pojawiła się cegła i wygląda na to, że przeprowadzka w tym roku staje się coraz bardziej realna. Zobaczcie najnowsze zdjęcia...

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała kolejne postępy na budowie!

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" to mimo upływu lat jedna z najbardziej lubianych par w historii programu. Choć już we wrześniu widzowie zobaczą 9. edycję hitu Telewizji Polskiej, a para znalazła miłość w 2. sezonie to widzowie "Rolnika" nadal chętnie śledzą ich dalsze losy. W ostatnim czasie na Instastory rolniczki tematem numer jeden jest budowa domu. Okazuje się, że cały czas trwają prace wykończeniowe, a Anna Bardowska ma już gotowe projekty niemal każdego pomieszczenia w nowym domu. Teraz Anna Bardowska pokazała kuchnię i klatkę schodową. To właśnie w tych pomieszczeniach trwają intensywne prace. Zobaczcie sami!

Co ciekawe, rolniczka pokazała pierwsze efekty prac we wnętrzu i okazuje się, że na klatce schodowej pojawia się cegła klinkierowa w ciemnym kolorze, która znalazła się również na elewacji domu Anny i Grzegorza Bardowskich. Jak Wam się podoba taki efekt we wnętrzu? Do niedawna hitem wnętrzarskim była biała lub czerwona cegła. Anna i Grzegorz Bardowscy stawiają na bardziej chłodne wnętrza, przynajmniej jak na razie. Podoba Wam się ich pomysł na dom?

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się w 2. edycji "Rolnik szuka żony". Niedługo po udziale w programie zdecydowali się na ślub. Na świecie pojawiło się także ich dwoje dzieci: Janek oraz Liwia. Bardowscy już od dłuższego czasu przygotowują się do sporej rewolucji w swoim życiu - czyli do wyprowadzki do nowego domu. Póki co, mieszkają z rodzicami Grzegorza, którzy pozwolili im zagospodarować całą górę swojego domu. Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" już niedługo jednak wyprowadzą się na swoje, jednak wciąż trwają remonty, którymi rolnicy dzielą się za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.