Nie żyje Artur Przygoda. Gitarzysta, założyciel kultowej "Farby" i muzyk wielu trójmiejskich zespołów odszedł w wieku 57 lat. Nie podano przyczyny jego śmierci. Informację o odejściu artysty przekazał na Facebooku Tomasz "Konfi" Konfederak, lider zespołu "Ha-Dwa-O"!

Artur Przygoda pochodził z Gdyni. Tam właśnie założył zespół Farba, z którym stworzył jeden z hitów lat 90. "Chcę tu zostać". Artur nagrał z zespołem dwie płyty i szybko osiągnął sporą popularność. Pod postem, który opublikował Tomasz Konfederek pojawiło się mnóstwo kondolencji, także muzyków zespołu "Farba" i wielu jego fanów. Autorzy hitu "Chcę tu zostać" napisali wzruszające pożegnanie:

Joanna Kozak wspomina długie lata współpracy z Arturem Przygodą. Mimo że muzycy od dłuższego czasu nie trzymali ze sobą kontaktu, wciąż mieli nadzieję na zagranie kilku wspomnieniowych koncertów:

Razem spędziliśmy setki godzin na próbach, zagraliśmy setki koncertów, razem snuliśmy marzenia o muzycznej karierze...przeżyliśmy z Tobą wiele przygód...i choć już jakiś czas temu nasze muzyczne drogi się rozeszły...to jednak skrycie mieliśmy nadzieję, że jeszcze nie raz kiedyś spotkamy się na scenie i że znowu zagrasz razem z nami "Chcę tu zostać", "Zagubiony książę", "Daleko", "Nie warte nic" czy "A jeśli to nie to nieprawda?", gdzie zagrałeś jedną z najpiękniejszych solówek. Ciężko nam się pogodzić z tym, że Ciebie nie ma [...] Artur nie żegnamy się z Tobą, bo Twoja muzyka, twoje dźwięki zostają tu z nami. P.S. Rozkręć tam w górze na maksa wzmacniacze i graj na swojej ukochanej gitarze to co zawsze Ci w duszy grało!" - dodaje Joanna Kozak.