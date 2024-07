Klasowy Dzień Kobiet to miła tradycja utrzymywana w wielu szkołach. 8 marca chłopcy składają się na drobne upominki dla swoich koleżanek i wychowawczyni. Najciekawsze pomysły na prezenty dla dziewczyn to kwiaty, breloczki, maskotki, błyszczyki do ust, kubki i słodycze. Praktyczny podarunek dla nauczycielki to np. długopis lub notes.

Prezenty dla dziewczyn z klasy są kupowane ze składki i mieszczą się zazwyczaj w budżecie 5-15 złotych. Wszystko powinno odbywać się w tajemnicy przed koleżankami – kobiety uwielbiają niespodzianki.

Klasowy Dzień Kobiet – najlepsze propozycje prezentów

Najpopularniejszy prezent na Dzień Kobiet (w szkołach znany również jako Dzień Dziewczyn) to kwiaty. Zazwyczaj chłopcy kupują koleżankom pojedynczą różę lub tulipana, ale w zależności od zaplanowanego budżetu mogą to być także większe bukiety lub kwiaty doniczkowe, na przykład kaktusy. Inne propozycje prezentów to małe gadżety, takie jak breloczki do plecaka lub piórnika, pluszowe zawieszki lub maskotki. Gimnazjalistki i licealistki ucieszą się także z błyszczyków do ust lub innych kosmetyków. Niezawodnym pomysłem na prezent są także słodycze. Czekoladki, batony czy lizaki można wręczyć każdej uczennicy z osobna lub zamówić wspólny tort dla wszystkich koleżanek i urządzić małe przyjęcie w klasie.

Śmieszne prezenty na Dzień Dziewczyn dla koleżanek z klasy

Młodzież uwielbia wręczać zabawne prezenty i gadżety. Często są to przedmioty sugerujące koleżankom w żartobliwy sposób, że są jeszcze bardzo dziecinne: na przykład pieluchy jednorazowe, smoczki, śliniaczki. Dziewczyny z poczuciem humoru nie obrażą się, ale na pewno odwdzięczą się podobnym prezentem na Dzień Chłopaka. Inna propozycja śmiesznego prezentu to rajstopy i goździki, czyli nawiązanie do czasów komunistycznych, kiedy takie podarunki dostawały niemal wszystkie kobiety. Ciekawym pomysłem są też kubki ze śmiesznymi napisami. Można je dodatkowo spersonalizować, tak aby każda dziewczyna dostała wyjątkowy podarunek.

Prezent dla nauczycielki na Dzień Kobiet

8 marca należy pamiętać także o wychowawczyni. Prezent dla nauczycielki można dopasować do jej zainteresowań i pasji. Przykładowo, jeśli uczniowie wiedzą, że wychowawczyni jest fanką podróżowania, to mogą jej wręczyć album lub przewodnik turystyczny. Nauczycielka, która zawsze przychodzi na lekcje z filiżanką gorącego napoju, na pewno ucieszy się z aromatycznej mieszanki herbaty, dobrej kawy czy kubka termicznego. Najbardziej uniwersalnym podarunkiem jest jednak elegancki długopis, kolorowy notes lub kalendarz – gadżety tego typu przydadzą się każdemu nauczycielowi.

