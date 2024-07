Wdzięczność jest dobrą reakcją na rosnący poziom depresji i niepokoju we współczesnym świecie. Praktykowanie jej poprawia jakość życia oraz zmniejsza stres, lęk czy niepokój. Doświadczanie wdzięczności należy praktykować małymi krokami, poprzez np. okazywanie jej osobom, które nam pomogły.

W ciągu codziennych wydarzeń, rzadko jesteśmy za coś wdzięczni. Jeśli już, to w kontekście prezentów lub czyjejś pomocy. Okazuje się jednak, że im więcej wdzięczności odczuwamy, tym jesteśmy szczęśliwsi.

Wdzięczność we współczesnym świecie

W ostatnich czasach można zaobserwować znaczny wzrost depresji i nerwic. Przyczyna tego może leżeć w stosunku do życia. Poczucia, że pewne rzeczy nam się należą, jesteśmy coraz bardziej roszczeniowi. Mamy w głowie pewne wyobrażenie, jak powinna wyglądać praca, partner i ludzie dookoła. Gdy świat nie spełnia tych oczekiwań, stajemy się coraz bardziej sfrustrowani i niezadowoleni. Myślimy, że dopiero kiedy spełnimy pewne cele w przyszłości, osiągniemy szczęście.

Wdzięczność to poczucie, że nic nam się od świata nie należy, a to co mamy, zostało nam jakby podarowane. Gdy coś otrzymujemy, automatycznie staramy za to podziękować. Uczucie wdzięczności odnosi się więc do wszystkiego, co mamy w życiu: łóżka, na którym się budzimy, porannej kawy, partnera lub dzieci. Życie wydaje się dużo przyjemniejsze, gdy poczucie ciągłego niedostatku zastąpi się wdzięcznością za to, co się ma.

Korzyści płynące z praktykowania wdzięczności

Badania wskazują, że odczuwanie szczęścia w życiu w 40% wynika z naszego nastawienia. Jest to więc obszar zupełnie zależny od nas. Badania pokazały, że wysoki poziom wdzięczności wpływa na:

lepszą jakość życia,

większe zaufanie do ludzi,

wyższe poczucie własnej wartości,

większą kontrolę emocji,

głębsze relacje z ludźmi,

niższy poziom lęku i stresu.

Jak praktykować wdzięczność?

Praktyka wdzięczności nie jest czymś, czego można nauczyć się w ciągu jednego dnia. Jest to proces, który z każdym krokiem przybliża nas do wewnętrznego spokoju ducha i harmonii. W tym celu warto skorzystać z kilku porad.

Pod koniec każdego dnia zapisuj w przeznaczonym do tego notesie 30 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Zastanów się, co dobrego cię spotkało. Z pozoru trudne zadanie może okazać się wartościową lekcją.

Stwórz list do siebie, w którym napiszesz, za co jesteś sobie wdzięczny. Możesz być zupełnie szczery, pozostanie on tylko twoją tajemnicą, do której możesz wracać w chwili zwątpienia.

Spotkaj się z kimś, kto bardzo ci pomógł w życiu. Powiedz mu jak jest dla ciebie ważny i podziękuj mu za to.

Używaj częściej słowa „dziękuję”. Niech nie będzie to jednak puste słowo. Skup się na jego treści i poczuj jego znaczenie.