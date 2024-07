Glutamina to aminokwas, który organizm jest w stanie sam wyprodukować. W celu uzyskania maksymalnych efektów treningowych, sportowcy zażywają syntetyczną glutaminę – w proszku lub w tabletkach.

Glutamina to jeden z 20 aminokwasów, występujący we wszystkich białkach. Aminokwasy zamieniane są w mięśniach na glutaminę.

Co to jest glutamina? Naturalne źródło aminokwasu

Glutamina w 70% syntetyzowana jest w organizmie, głównie w mięśniach szkieletowych z kwasu glutaminowego i amoniaku. Biologiczny odpowiednik glutaminy to L-glutamina. W 30% pochodzi z pożywienia – mięsa wołowego, drobiu, ryb, jaj, produktów mlecznych, warzyw, np. buraków i owoców.

Właściwości glutaminy

Glutamina to suplement wspomagający pracę metabolizmu oraz stymulujący syntezę nowych białek mięśniowych. Glutamina poprawia działanie układu pokarmowego oraz odpornościowego.

Glutamina dla sportowców

Glutamina uczestniczy w mechanizmach transportu aminokwasów do syntezy białek mięśniowych. Sportowcy zażywają glutaminę, żeby zwiększyć masę mięśniową. Jest to suplement, który ułatwia regenerację mięśni po intensywnym treningu. Glutamina przyczynia się do zwiększonej produkcji hormonu wzrostu – nawet o 400%.

Skuteczność glutaminy

Glutamina jest skuteczna tylko w przypadku osób, które są na diecie redukcyjnej i jednocześnie prowadzą bardzo aktywny tryb życia. W innych wypadkach glutamina jest nieskuteczna – potwierdziły to wielokrotne badania, przeprowadzone m.in. przez Journal of Applied Physiology i The Journal of Strength i Badań Conditioning (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11822473).

Dawkowanie glutaminy w diecie sportowca

Suplementację glutaminy przeprowadza się w celu osiągnięcia maksymalnych efektów treningowych. Glutaminę można przyjmować zarówno przed, jak i w trakcie treningu, a także po ćwiczeniach. Sprzedawana jest w formie tabletek lub proszku. Dawkowanie środka zależy od masy ciała oraz rodzaju treningu – czasu trwania i intensywności ćwiczeń. Osoba, która waży 70-80 kilogramów powinna przyjmować około 5 gramów glutaminy dziennie. Kulturyści ważący ponad 100 kilogramów mogą zażywać nawet 20 gramów tej substancji. Aby zobaczyć efekty działania glutaminy, należy przyjmować ją nieprzerwanie przez minimum 3 miesiące.

Glutamina w chemio- i radioterapii

Zażywanie glutaminy może wspierać układ odpornościowy w trakcie chemio- i radioterapii. Glutamina zmniejsza u osób chorych skutki uboczne leczenia nowotworu: zapobiega uszkodzeniom przewodu pokarmowego, schorzeniom żołądka i bólom nerwowo-mięśniowym. Środek ten może wydłużać życie chorych (zob. badania: P. Quillen, Adjuvant nutrition in cancer treatment,Am J Nat Med 2(5):8-14, 1995). Dawkowanie glutaminy zależy od rodzaju nowotworu i stanu zaawansowania choroby – ustala je indywidualnie lekarz.

Cena glutaminy

Cena za 500 gramów sproszkowanej glutaminy wynosi około 100 złotych. Tyle samo kosztuje około 100 kapsułek.

Skutki uboczne zażywania glutaminy

Działanie niepożądane, które mogą wystąpić przy zażywaniu glutaminy, to: zaburzenia układu pokarmowego (biegunki lub zatwardzenia), zmiany skórne, zawroty głowy, dreszcze.