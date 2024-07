Świeże szparagi morskie, czyli solirody, można podawać z ziołowym sosem. Warzywo stanowi także doskonały dodatek do makaronów, owoców morza i sałatek. Szparagi na parze lub zapiekane w piekarniku to pomysł na szybki i zdrowy obiad.

Jedzenie szparagów morskich zleca się osobom cierpiącym na nadczynność tarczycy, ze względu na to, że w 100 gramach znajduje się 2,5 grama białka. Szparagi zawierają w sobie także witaminy: A, C i E oraz beta-karoten, który poprawia stan skóry, włosów i paznokci.

Jak jeść szparagi morskie

Szparagi morskie nazywane są solirodami. Mają charakterystyczny słony smak, a wyglądem przypominają skrzyp leśny. Szparagi można smażyć, dusić, piec bądź gotować na parze. Roślina przez swój wyrazisty smak jest dobrym dodatkiem do sałatek, makaronów, ryb, np. dorsza, a w szczególności owoców morza, np. krewetek i ostryg. Szparagi morskie dodaje się także do zup, np. rybnych.

Morskie szparagi na parze

Morskie szparagi możemy przyrządzić na parze. Przed włożeniem szparagów do parowaru należy obciąć wszystkie poczerniałe końcówki, a także twarde łodyżki. Do parzenia wykorzystuje się tylko miękkie szparagi, takie które wyraźnie ustępują pod naciskiem dłoni. Tak przygotowane morskie szparagi można dodawać, np. do makaronu z krewetkami czy łososia z ziemniakami. Szparagi są dość słone, dlatego najlepiej je doprawiać pieprzem, czosnkiem lub cytryną.

Szparagi zapiekane

Solirody, czyli morskie szparagi, dobrze smakują także zapiekane w piekarniku. W przypadku zapiekanki w owocami morza z zielonymi dodatkami, szparagi wcześniej trzeba chwilę poddusić w parowarze lub na patelni, aby zrobiły się bardziej miękkie i dopiero później wstawić do pieczenia.

Sos do szparagów – przepis na sos ziołowy

Świeże szparagi z sosem to pomysł na przystawkę przed obiadem. Sos do szparagów może być podawany zarówno na ciepło, jak i zimno. Przykładowym dressingiem na ciepło jest ziołowy sos do szparagów, do wykonania którego potrzebny jest szczypiorek, szalotka i śmietana.

Składniki:

pęczek kopru, bazylii i szczypioru,

pół szklanki śmietany kremówki 30%,

2 żółtka,

3 ząbki szalotki,

1 łyżka masła,

sól i pieprz.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwy

Sposób przygotowania:

Zioła posiekaj i zblenduj z 3/4 śmietany,

Szalotkę pokrój na małe kawałki i duś na maśle 5 minut,

Dodaj zioła ze śmietaną,

Pozostałą śmietanę utrzyj z żółtkami i dodaj do sosu,

Gotuj przez 3 minuty ciągle mieszając,

Dopraw solą i pieprzem.

Smacznego!

Czy zielone szparagi śmierdzą?

Zarówno zielone, jak i morskie szparagi nie mają brzydkiego zapachu, jednak mocz po ich zjedzeniu – tak. Przyczyną takiego stanu rzeczy są produkty metabolizmu związków chemicznych zawartych w roślinie. Zależność między jedzeniem szparagów a zapachem moczu nie dotyczy każdego człowieka. Natomiast jeśli już się zdarzy, nie jest to powód do niepokoju. Zapach minie po 2-3 dniach.