Wzmocnić stawy można wykluczając z jadłospisu słodycze, alkohol i tłuszcze zwierzęce. Zalecane produkty to natomiast owoce i warzywa, pełnoziarniste pieczywo oraz ryby. Także ruch pomaga wzmocnić stawy, jeśli jest dostosowany do możliwości ćwiczącego.

Najczęstszą przyczyną bólu i zwyrodnień stawów są otyłość, nieodpowiednia dieta, przeciążenia i kontuzje, nadmierny wysiłek lub sport, a także brak ruchu i siedzący tryb życia, oraz choroby np. reumatoidalne zapalenie stawów. Natomiast stawy, które najczęściej nam dokuczają to staw kolanowy, barkowy, łokciowy, skokowy, biodrowy, staw nadgarstka.

W leczeniu ważne jest usunięcie przyczyny bólu i choroby, wygojenie oraz wzmocnienie stawów. Na stany chorobowe i poważne kontuzje może pomóc lekarz i rehabilitacja, ale bardzo ważna jest też profilaktyka i codzienne dbanie o dobrą kondycję stawów.

Dieta jako domowy sposób na wzmocnienie stawów

Spożywanie dużej ilości białka zwierzęcego zakwasza organizm, tak jak robią to słodycze i alkohol. Utracenie równowagi kwasowo-zasadowej negatywnie wpływa na kości i stawy. Zatem aby wzmocnić stawy, należy mocno ograniczyć te produkty spożywcze. Do prawidłowej syntezy kolagenu niezbędna jest witamina C, zatem warto wzbogacić swój jadłospis o świeże warzywa i owoce, np. czarną porzeczkę, paprykę i orzechy włoskie. Z kolei pełnoziarniste produkty dostarczają błonnika, który pomaga utrzymać prawidłową wagę, dzięki czemu stawy nie zostaną przeciążone. Aby wzmocnić stawy, należy dostarczyć sobie także nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Wspomagają one organizm w walce ze stanami zapalnymi i utrzymują prawidłową ruchomość stawów. Ważna dla kondycji układu kostno-stawowego jest również witamina D, którą organizm ludzki produkuje sam, gdy ma kontakt z promieniami UV, jej źródłem są też ryby morskie. Mitem natomiast jest, że żelatyna i galareta ponadprzeciętnie dobrze działają na stawy.

Proste ćwiczenia i aktywność fizyczna wzmacniają stawy

Także aktywność fizyczna pomaga wzmocnić stawy – za sprawą rozbudowania i wzmocnienia mięśni wokół stawów. Dzięki ruchowi więzadła i ścięgna zachowają elastyczność, co także pozytywnie wpłynie na zdrowie stawów. Ćwiczenia nie powinny być zbyt obciążające, najlepiej zdecydować się na zajęcia na basenie, np. wodny aerobik czy pływanie, lub na jazdę na rowerze. Można też w domu lub na świeżym powietrzu wykonywać ćwiczenia rozciągające, które pozwalają zachować pełen zakres ruchu. Stawy kolanowe wzmocnić można ćwiczeniem rozciągającym nogi: należy wykonać wykrok do boku i oprzeć ręce na zgiętej nodze, a następnie napierać na nią, pogłębiając wykrok. Kolano nie powinno wysunąć się dalej niż stopa zgiętej nogi, podczas ćwiczenia plecy powinny być ciągle wyprostowane. Powtórzenia wykonuje się na zmianę na obu nogach. To ćwiczenie wzmacnia zginacze stawu kolanowego. Na staw łokciowy i barkowy dobrze działa podnoszenie niezbyt ciężkich (po około 0,5 kg na każdą rękę) ciężarków, pompki przy ścianie, a także ćwiczenia rozciągające. Zawsze warto zapytać lekarza, rehabilitanta lub trenera o właściwy zestaw ćwiczeń, który nie uszkodzi nadwyrężonych stawów i przywróci im sprawność.