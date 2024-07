Dieta Mel B, opiera się na spożywaniu małych, ale regularnych posiłków. Polecane jest chude mięso, owoce, warzywa i pełnoziarniste produkty.

Jeśli dieta zostanie wprowadzona na stałe jako element zdrowego trybu życia, z czasem waga zacznie spadać. Nie będą to drastyczne skoki, jak np. w diecie kopenhaskiej, ale za to efekty będą trwałe i ryzyko efektu jo-jo będzie znikome. Oczywiście pod warunkiem, że nie wróci się do złych nawyków żywieniowych.

Zasady diety Mel B

Regularne jedzenie – należy jeść w mniej więcej równych odstępach czasu, co 2-3 godziny.

– należy jeść w mniej więcej równych odstępach czasu, co 2-3 godziny. Różnorodność – należy wprowadzać do diety różnego typu produkty i urozmaicać obiady czy przekąski. Dzięki temu dieta nie będzie nudna i monotonna, a oprócz tego pozwoli na dostarczanie kompleksowego zestawu składników odżywczych z różnych źródeł.

– należy wprowadzać do diety różnego typu produkty i urozmaicać obiady czy przekąski. Dzięki temu dieta nie będzie nudna i monotonna, a oprócz tego pozwoli na dostarczanie kompleksowego zestawu składników odżywczych z różnych źródeł. Pełnowartościowe produkty – Mel B zaleca spożywanie przede wszystkim chudego mięsa (zwłaszcza drobiu), ryb, pełnoziarnistych produktów oraz świeżych warzyw i owoców. Posiłki powinny bazować na produktach grillowanych, gotowanych i duszonych, a nie smażonych.

– Mel B zaleca spożywanie przede wszystkim chudego mięsa (zwłaszcza drobiu), ryb, pełnoziarnistych produktów oraz świeżych warzyw i owoców. Posiłki powinny bazować na produktach grillowanych, gotowanych i duszonych, a nie smażonych. Smaczne i atrakcyjne posiłki – jedzenie powinno nie tylko dostarczać energii, ale i być smaczne oraz cieszyć oczy. Mel B podkreśla, że posiłek powinien być przyjemnością, dlatego też poleca w potrawach bawić się kolorami i smakami.

Przykłady przekąsek w diecie Mel B

Ponieważ należy jeść regularnie co 2-3 godziny, oczywistym jest, że nie mogą być to wyłącznie duże posiłki. Oprócz śniadania i obiadu posiłki powinny być lekkie. Jednocześnie powinny dostarczać energii i składników odżywczych.

W swoim programie Mel B jako przekąski poleca:

krakersy z plastrem indyka i koktajlowymi pomidorami,

jabłko,

kawałki marchewki i selera,

hummus,

galaretka bez cukru,

migdały,

pieczywo typu wasa z twarożkiem i plastrami ogórka.

Działanie diety Mel B

Dieta Mel B dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Dzięki bazowaniu na chudym mięsie z czasem spadnie poziom złego cholesterolu. Spożywanie pełnoziarnistych produktów i regularne posiłki sprawią, że unormuje się praca układu trawiennego. Zapobiega też pojawieniu się nagłego, wilczego głodu, który w bardzo restrykcyjnych dietach często albo niweczy włożony dotąd wysiłek, albo wpędza w poczucie winy.

Jednak Mel B niejednokrotnie podkreśla, że podczas odchudzania dieta to tylko 60% sukcesu. Koniecznie należy go łączyć z aktywnością fizyczną – mogą to być ćwiczenia z treningu Mel B lub jakiekolwiek inne. Najważniejsze, by nie poprzestawać na samej diecie odchudzającej. Połączenie diety Mel B z jej ćwiczeniami pozwala na szybszą redukcję nadprogramowych kilogramów, ujędrnienie całego ciała oraz poprawę wydolności organizmu.