Domowe sposoby na chrypkę polegają przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego nawilżenia powietrza i przyjmowaniu dużej ilości płynów. Sposoby na chrypkę to m. in. płukanie gardła, inhalacje i odpoczynek.

Chrypka może być symptomem rozwijającej się infekcji. Bywa również skutkiem nadmiernej eksploatacji strun głosowych podczas mówienia czy śpiewania. Towarzyszące często chrypce nieprzyjemne drapanie w gardle i utrata głosu skłaniają do poszukiwań szybkiej metody na usunięcie chrypki.

Domowe sposoby na chrypkę – nawilżenie powietrza i inhalacje

Podrażnienie gardła wzmaga zbyt suche powietrze. Szczególnie w okresie grzewczym należy dbać o odpowiednie nawilżenie powietrza specjalnymi nawilżaczami elektrycznymi, dzbanuszkami do napełniania wodą wieszanymi na kaloryferze, albo po prostu położonym na nim mokrym ręcznikiem. Do nawilżaczy można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Nada on powietrzu miły zapach i przy okazji wspomoże kurację antychrypkową. Doskonale do tego celu nadają się olejki: różany, pichtowy, eukaliptusowy, grejpfrutowy czy szałwiowy. Mają one działanie antyseptyczne (przeciwbakteryjne) przez co delikatnie wspomogą leczenie ewentualnej infekcji oraz oczyszczą powietrze w mieszkaniu z chorobotwórczych drobnoustrojów. Wspomniane olejki nadają się również do inhalacji. Wdychanie pary wodnej przesyconej olejkiem lub sodą oczyszczoną bardzo szybko przynosi ulgę, gdy gardło jest nadmiernie przesuszone. Do przygotowania inhalacji potrzebne są: 1 litr gorącej wody, szeroka miska, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 3-6 kropel olejku lub 1 tabletka soli emskiej. Parówkę należy wdychać, pod ręcznikiem do momentu, gdy woda przestanie parować. Potem najlepiej położyć się do łóżka. Wspomniana sól emska i soda pomagają w walce z chrypką poprzez obkurczenie nabrzmiałych strun głosowych.

Domowe sposoby na chrypkę – napary z siemienia lnianego i ziół: tymianku, dziewanny i szałwii

Siemię lniane zawiera dużo składników nawilżających. Aby leczyć chrypkę siemieniem lnianym należy zalać 2 łyżki nasion szklanką ciepłej wody i odstawić na pół godziny. Po tym czasie pić koktajl małymi łyczkami. Zioła można wykorzystać do robienia okładów i płukanek. W pierwszym przypadku zaparzone w szklance wody 2 łyżeczki suszu z dziewanny, szałwii lub tymianku należy przecedzić i namoczyć naparem mały ręcznik. Odciśnięty i ciepły kompres przykłada się do gardła i owija szalikiem. Ziołowy okład należy zdjąć, gdy wystygnie. Zaparzone w ten sam sposób zioła wykorzystuje się do płukania gardła. Płukanie dobrze jest powtarzać co 2-3 godziny. Dziewanna, tymianek i szałwia mają działanie ściągające, odkażające i wykrztuśne. Gardło można też płukać w roztworze soli emskiej – 1 tabletkę rozpuścić w szklance ciepłej wody lub mleka.

Domowe sposoby na chrypkę – odpoczynek, nawadnianie i eliminacja czynników drażniących

Chrypka to objaw przeciążenia strun głosowych, dlatego trzeba dać im odpocząć, ograniczając mówienie. Bardzo ważne przy podrażnieniu gardła i strun głosowych jest nawilżanie organizmu od środka. Picie dużej ilości płynów, szczególnie herbaty z cytryną i soków z: mango i ananasa przyspieszy leczenie. Papierosy, dym papierosowy i alkohol wysuszają błony śluzowe i podrażniają gardło, dlatego trzeba ich unikać. Owijanie gardła ciepłym wełnianym szalikiem wspomoże proces leczenia.

Czy z chrypką trzeba iść do lekarza?

Gdy problem z gardłem trwa dłużej niż dwa tygodnie i mimo podejmowanych działań leczniczych chrypka utrzymuje się, jest to sygnał, aby iść do lekarza. Jeżeli chrypka powtarza się regularnie i towarzyszą jej objawy takie jak utrata wagi, ogólne osłabienie, trudności z przełykaniem i wysoka gorączka – może to być początek zapalenia krtani, wówczas też konieczna jest wizyta u specjalisty.