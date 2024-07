Refluks u niemowląt jest naturalnym zjawiskiem fizjologicznym. Ma charakterystyczne objawy w postaci ulewania pokarmu.

Refluks żołądkowy to przypadłość, którą charakteryzuje cofanie się treści pokarmowych z żołądka do przełyku i jamy ustnej. Objawy refluksu u niemowląt to przede wszystkim ulewanie – występuje fizjologicznie u większości dzieci i powinno przemijać już po 5 miesiącu życia. Innymi objawami refluksu u niemowląt są zaburzenia w połykaniu, zwracanie pokarmu, niekiedy też zgaga oraz ogólne rozdrażnienie niemowlęcia. Matki zauważają również u niemowląt kwaśny zapach z ust i częste odbijanie się po posiłku.

Leczenie refluksu u niemowląt

W związku z tym, że refluks jest naturalnym zjawiskiem fizjologicznym, jego leczenie ma miejsce dopiero wtedy, kiedy ulewanie trwa dłużej niż do końca pierwszego roku życia i jest powiązane z innymi objawami.

Domowe metody leczenia refluksu u niemowląt

Aby złagodzić objawy refluksu wystarczy:

Zmiana pozycji karmienia dziecka – nigdy nie należy karmić maluszka w pozycji na plecach. Niemowlę podczas karmienia powinno mieć główkę i tułów uniesione wyżej niż reszta ciała.

Zmniejszenie ilości pokarmu podawanych jednorazowo niemowlakowi przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości karmień.

Po karmieniu należy nosić niemowlę na ramieniu do momentu, aż odbije mu się powietrze, które dostało się do żołądka podczas karmienia.

W łóżeczku należy układać dziecko w pozycji bocznej, można też wsunąć pod materac zrolowany ręcznik, który utrzyma główkę dziecka wyżej niż reszta ciała, co zapobiegnie cofaniu się pokarmu.

Od razu po karmieniu należy ograniczyć zabawy ruchowe, nie przewijać dziecka, nie kąpać go i nie przebierać.

W celu złagodzenia objawów można niemowlęciu podać przed karmieniem środek zapobiegający ulewaniu, najpierw jednak należy skonsultować się z lekarzem specjalistą. Są to zwykle preparaty zagęszczające pokarm. Na rynku dostępne są również specjalne rodzaje mleka antyrefluksowego oznaczonego symbolem „AR”. W skrajnych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie leków poprawiających motorykę przełyku oraz wzmocnienie napięcia zwieracza dolnego przełyku.