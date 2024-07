Ze względu na podobne objawy w pierwszej fazie angina jest często mylona z przeziębieniem. Objawia się bólem głowy, osłabieniem i gorączką. Chory na anginę będzie uskarżał się też na trudności z mówieniem i przełykaniem spowodowane zmianami na migdałkach.

Reklama

Czym jest angina?

Angina to infekcyjne zapalenie migdałków i błony śluzowej. Wywołują ją wirusy typowe dla przeziębienia lub paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A. Na anginę najłatwiej zachorować latem oraz wiosną, gdy ludzie ubierają się lżej mimo dużego stężenia bakterii i wirusów w powietrzu. Najczęściej stwierdza się anginę u dzieci od 4 do 9 lat i młodzieży, ale może ona wystąpić u osób w każdym wieku. Przenoszona jest drogą kropelkową. Im bardziej osłabiony organizm i im częstszy kontakt z chorym, tym choroba szybciej przenika. Rozwija się w ciągu 1 do 3 dni od momentu zakażenia.

Nieleczona angina może doprowadzić do powikłań, dlatego warto umieć rozpoznać tę chorobę, by nie bagatelizować objawów i podjąć leczenie antybiotykami, lekami przeciwbólowymi i płukankami ziołowymi.

Objawy anginy

Angina wiąże się z występowaniem charakterystycznych objawów. U chorego pojawia się ból głowy, jest on osłabiony, co przypomina typowe przeziębienie. U pacjenta z anginą stwierdza się powiększone i zaczerwienione migdałki. Można zaobserwować zaczerwienienie całej jamy ustnej. Towarzyszy tym objawom ból gardła oraz katar.

Zobacz także

Innymi objawami, które odróżniają anginę od zapalenia migdałków, są: gorączka (powyżej 38 stopni Celsjusza), bóle kości i stawów, a u dzieci do 7. roku życia wymioty.

Na migdałkach pojawiają się miejscowe zmiany, które powodują ból utrudniający przełykanie śliny, jedzenie i mówienie. Pojawia się rozpulchnienie i zaczerwienienie, co może prowadzić do mechanicznej niedrożności gardła. W ciągu 2 dni od wystąpienia pierwszych objawów dodatkowo mogą wystąpić śluzowo-ropne naloty.

Jeżeli angina została wywołana przez bakterie, to wśród objawów wyróżnia się dodatkowo ból, który promieniuje do ucha, kaszel oraz powiększenie i ból węzłów chłonnych. W rezultacie może dojść do ropnego zapalenia błony śluzowej gardła i migdałków.

U dzieci objawy są podobne do tych wymienionych powyżej, a zatem doskwiera im ból gardła i trudności w przełykaniu, mają także gorączkę. Dodatkowo można stwierdzić wymioty, ból brzucha i problemy ze skręceniem szyi w jedną i drugą stronę.