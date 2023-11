Detoksykacja organizmu ułatwia jego funkcjonowanie i poprawia metabolizm. Dieta oczyszczająca stosowana zgodnie z zaleceniami pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej, poprawia samopoczucie, reguluje trawienie i wzmacnia odporność. Jadłospis diety oczyszczającej powinien ułożyć lekarz lub dietetyk.

Dieta oczyszczająca polega na przyspieszeniu usunięcia z organizmu toksyn. Dzięki temu organizm może działać prawidłowo i nie zużywa nadmiernej ilości energii na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. Duży wysiłek podczas metabolizmu i naturalnej detoksykacji sprawia, że pojawiają się dolegliwości w różnych częściach organizmu – to nazywa się zakwaszeniem organizmu.

Dieta oczyszczająca: jak działa?

Dieta oczyszczająca przyspiesza i ułatwia wydalanie z organizmu nagromadzonych toksyn, złogów śluzu oraz kwasu moczowego. Dodatkowo przez ograniczenie spożycia pokarmów dochodzi do redukcji masy ciała, ponieważ organizm przestawia się na tzw. odżywianie wewnętrzne, czyli zużywa zapasy m.in. tłuszczu, zmniejszając tym samym tkankę tłuszczową.

W trakcie diety oczyszczającej nie je się produktów zakwaszających organizm, zastępując je owocami i warzywami, wodą oraz sokami. Dostarcza to witamin i przeciwutleniaczy, które wspomagają prawidłową pracę organizmu. Poprawiają odporność, ogólne samopoczucie, stan skóry, włosów i paznokci, wspierają pracę układu pokarmowego. Specjalistyczne diety oczyszczające redukują też ryzyko chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca czy miażdżyca, oraz poprawiają ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Po kilku dniach dieta oczyszczająca może powodować tzw. kryzys ozdrowieńczy. Samopoczucie znacznie się pogarsza i jest to oznaka, że organizm rozpoczął detoksykację. Ten trudny czas należy przetrwać i kontynuować kurację oczyszczającą.

Dieta oczyszczająca jednodniowa, trzydniowa i inne

Jednodniowa dieta oczyszczająca powinna być wykonywana raz w tygodniu przez 2 do 3 miesięcy, by przyniosła pożądane rezultaty. Jednorazowo może pomóc usunąć obrzęki. Dieta oczyszczająca trzydniowa poprawia wygląd cery i może pozytywnie wpływać na usuwanie zaparć. Najlepiej powtarzać ją co miesiąc lub raz na kwartał.

Dłuższe diety oczyszczające, które trwają kilka tygodni, należy dopasować pod okiem lekarza lub wykwalifikowanego dietetyka, biorąc pod uwagę stan zdrowia i możliwości organizmu. Efekty przynoszą m.in. dieta doktor Dąbrowskiej, post Daniela, dieta sokowa, jabłkowa, koktajlowa oraz zbożowa.

Dieta oczyszczająca jelita może dodatkowo wymagać wykonywania lewatywy, np. w terapii Gersona lewatywy z kawy, by usunąć prawdopodobne złogi z jelit. Kuracja ta to dieta polegająca na tym, by pić soki i wykonywać oczyszczanie jelit. Diety oczyszczające opierają się przeważnie na warzywach i owocach, sokach oraz wodzie mineralnej, wykluczając mięso, sól, używki oraz słodycze.

Zioła przyspieszające detoksykację organizmu

Aby przyspieszyć odtruwanie organizmu, można stosować po konsultacji z lekarzem lub dietetykiem napary ziołowe. Działanie moczopędne herbaty z pokrzywy czy zielonej herbaty ułatwia wydalanie z organizmu toksyn. W ten sposób działają też m.in. mniszek lekarski i skrzyp polny.

Dieta oczyszczająca może być wspomagana także miętą pieprzową, łopianem, aloesem oraz bratkiem. Wszystkie te rośliny wspomagają pracę różnych układów organizmu, m.in. układu pokarmowego i immunologicznego, pozytywnie wpływają na skórę, włosy, paznokcie i samopoczucie.