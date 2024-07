Owoce derenia jadalnego są źródłem witaminy C, żelaza, flawonoidów oraz innych przeciwutleniaczy. Dzięki temu wzmacniają odporność, działają antynowotworowo, zapobiegają anemii i pomagają na dolegliwości żołądkowe. Owoce derenia można jeść na surowo, robić z nich konfitury, herbatę i nalewkę.

Dereń wzmacnia odporność

Ze względu na dużą zawartość witaminy C (ok. 100-120 mg w 100 g) owoce derenia wzmacniają odporność organizmu i pomagają na przeziębienie oraz infekcje. Takie działanie mają surowe owoce derenia, herbata z suszonych owoców oraz nalewka, „dereniówka”. Nalewka z derenia jest też stosowana jako lek na podagrę.

Dereń ma działanie antynowotworowe

Znajdujące się w owocach derenia flawonoidy mają działanie antyoksydacyjne. Oznacza to, że przeciwdziałają docierającym z otoczenia toksynom, dzięki czemu zapobiegają wystąpieniu stresu oksydacyjnego. Antynowotworowe działanie flawonoidów wzmacniają inne przeciwutleniacze obecne w owocach derenia, witamina A i C.

Dereń na anemię

W owocach derenia znajduje się także żelazo. Pierwiastek ten, jako składnik hemoglobiny, umożliwia transport tlenu do komórek całego działa. Niedobór żelaza jest przyczyną niedokrwistości (anemii). Chorobie tej można zapobiec dzięki włączeniu do swojej diety owoców derenia, surowych lub w postaci konfitury.

Dereń na dolegliwości żołądkowe

Garbniki znajdujące się w owocach derenia mają właściwości zapierające. Sok i herbata z owoców derenia są stosowane do leczenia biegunki i kolki żołądkowej.

Zobacz także

Dereń pomaga w chorobach układu moczowego

Herbata z owoców derenia działa moczopędnie, dlatego stosuje się ją w leczeniu dolegliwości układu moczowego, np. zapalenia pęcherza. Dzięki zawartości witaminy C dodatkowo wzmacnia organizm i działa przeciwzapalnie, co jest istotne w leczeniu dolegliwości tego rodzaju.

Kiedy najlepiej jest zbierać owoce derenia?

Owoce derenia należy zbierać, kiedy są dojrzałe, od końca lipca do października. Owoce można zamrozić, ususzyć albo od razu zrobić z nich przetwory: konfiturę lub nalewkę.

Jak zrobić konfiturę z derenia?

Z owoców derenia można zrobić smaczną konfiturę. Dzięki temu łatwiej będzie przekonać do jedzenia derenia dzieci, które mogą nie mieć ochoty na kwaśne i cierpkie surowe owoce.

Składniki na konfiturę: 1 kg dojrzałych owoców derenia, 2 kg cukru.

Sposób wykonania:

Owoce obierz, opłucz i wydryluj. Ugotuj pół litra wody z cukrem, tak żeby powstał syrop. Do syropu wsyp owoce i odstaw na 24 godziny. Następnego dnia gotuj owoce z syropem na dużym ogniu, często mieszając. Kiedy syrop się zagotuje, zmniejsz ogień i smaż tak długo, aż owoce staną się przezroczyste. Gorącą konfiturę przełóż do słoików.

Jak zrobić nalewkę z derenia?

Składniki na „dereniówkę”: 1 kg owoców derenia jadalnego, 5 łyżek suszonych czarnych jagód, 0,5–1 kg cukru (dodaj mniej cukru, jeśli wolisz, żeby nalewka miała wytrawny smak), 1 kg spirytusu 96 procentowego.

Sposób wykonania:

Opłucz i osącz owoce, zalej spirytusem i postaw w cieple. Co 2 dni wstrząsaj słojem, żeby delikatnie zamieszać jego zawartość. Po 5 tygodniach odlej spirytus od owoców i wstaw go do lodówki. Owoce zasyp cukrem. Wstrząsaj lekko owocami i poczekaj kilka dni, aż cukier całkowicie się rozpuści. Odlej syrop z owoców i połącz go ze spirytusem. Owoce możesz wyrzucić. Odstaw syrop zmieszany ze spirytusem na tydzień do sklarowania. Przefiltruj nalewkę przez gazę lub sitko i przelej do butelek. Odstaw nalewkę w zimnym miejscu na pół roku. Po tym czasie nalewka będzie gotowa do spożycia.

Jak zrobić herbatę z derenia?

Łyżeczkę suszonych owoców derenia wsyp do szklanki, zalej wrzątkiem, przykryj i odstaw na 15 minut. Po tym czasie możesz wypić herbatę.

Przeciwwskazania do jedzenia owoców derenia

Świeżych owoców i przetworów z derenia nie powinny jeść osoby, które cierpią na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy.