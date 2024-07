Przebarwienia po orzechach są na tyle uporczywe, że nie wystarczy woda z mydłem, a często nawet kwasek cytrynowy to za mało. Pomóc może między innymi sok z kapusty i pumeks. Poniżej znajdziesz najlepsze sposoby na usunięcie plam po orzechach.

Czym umyć ręce po orzechach?

Domowe sposoby na pozbycie się plam po orzechach są tanie i bardzo skuteczne. Powinny usunąć wszystkie przebarwienia w kilka minut.

Kwasek cytrynowy – wcieraj go w skórę, powinien wywabić lżejsze przebarwienia.

– wcieraj go w skórę, powinien wywabić lżejsze przebarwienia. Sok z cytryny – pocieraj przekrojoną połówką cytryny dłonie lub w włóż palce w przekrojoną cytrynę.

– pocieraj przekrojoną połówką cytryny dłonie lub w włóż palce w przekrojoną cytrynę. Ocet – nasącz wacik octem i pocieraj przebarwienia.

– nasącz wacik octem i pocieraj przebarwienia. Peelingi – jeśli masz w łazience jakieś peelingi do twarzy i ciała, spróbuj nimi umyć ręce.

– jeśli masz w łazience jakieś peelingi do twarzy i ciała, spróbuj nimi umyć ręce. Pumeks – jeśli przebarwienia masz przede wszystkim w miejscu, gdzie skóra i tak jest twardsza, grubsza i nie zaszkodziłoby jej zmiękczenie, możesz je potrzeć pumeksem. Rób to jednak ostrożnie, żeby nie zedrzeć zbyt dużo!

– jeśli przebarwienia masz przede wszystkim w miejscu, gdzie skóra i tak jest twardsza, grubsza i nie zaszkodziłoby jej zmiękczenie, możesz je potrzeć pumeksem. Rób to jednak ostrożnie, żeby nie zedrzeć zbyt dużo! Sok z kiszonej kapusty – namocz palce i dłonie w soku z kiszonej kapusty na kwadrans.

– namocz palce i dłonie w soku z kiszonej kapusty na kwadrans. Pranie ręczne – jeśli masz coś do przeprania, przepierz je w rękach. To najskuteczniejszy sposób na dokładne wyczyszczenie dłoni, bo będą miały cały czas kontakt z detergentem. Nie pierz jednak białych ubrań, bo możesz je zabrudzić. Lepiej przepierz coś ciemnego.

Co zrobić jeśli domowe sposoby na odmycie plam po orzechach zawodzą?

Przebarwienia po kilku dniach powinny się zmyć, ale czasem nie ma czasu na czekanie. Wypróbuj specjalistyczną pastę do mycia rąk lub pastę BHP. Jeśli nie możesz zmyć przebarwień tylko z paznokci, możesz albo je obciąć na krótko, albo dbać o to, by były zawsze umalowane.

Jak uniknąć plam po orzechach?

Nie ma niestety innej rady – trzeba po prostu nosić rękawiczki. Nawet dokładne umycie rąk tuż po zbieraniu orzechów może się zdać na nic, ponieważ sok ze świeżych orzechów początkowo jest bezbarwny i dopiero po pewnym czasie się utlenia, barwiąc skórę.

Dlatego zawsze, ale to zawsze, używaj rękawiczek, gdy:

zbierasz świeże orzechy,

obierasz je z łupinek,

kroisz na nalewkę z orzechów.