Nie jest tajemnicą, że wspólne życie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to już przeszłość. Wszystko jednak wskazuje także na to, że ich obecne stosunki nie należą do najprzyjemniejszych. Tancerz szczerze o nich opowiedział.

Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela odbił się szerokim echem w mediach. Od rozstania minęło już sporo czasu, jednak głosy na temat byłych małżonków wciąż nie cichną. Pomimo faktu, że obecnie każdy z nich układa swoje życie na nowo - miłość aktorki z Maciejem Kurzajewskim kwitnie. Podobnie zresztą jak nowa relacja Marcina Hakiela z Dominiką. A jak wyglądają relacje byłych małżonków, których wciąż łączą dzieci?

Wszystko wskazuje na to, że ich relacje nie należą do najprzyjemniejszych. Już ostatnio Marcin Hakiel zdradził, czy nadchodzące święta spędzi z Katarzyną Cichopek. Wówczas przyznał, że nie ma takich możliwości. Teraz z kolei w rozmowie z portalem "Świat gwiazd" potwierdził te słowa:

Z mojej strony nie ma takiej opcji po prostu. Mamy podpisane porozumienie rodzicielskie właściwie do końca, wszystko mamy rozpisane co do dnia, co do godziny

wyznał.