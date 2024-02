Izabela Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" przeżywa ogromny osobisty dramat. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jej ukochanej mamy, która kilka przed weekendem trafiła do szpitala. Uwielbiana przez widzów "Bunia", jak mówił do niej wnuk, zmarła w wieku 87 lat. Gwiazdy "Gogglebox" i TTV nie ukrywają wzruszenia. Na wiadomość o śmierci seniorki zareagował nawet Michel Moran z "MasterChefa".

Program "Gogglebox. Przed telewizorem" już od wielu lat jest jednym z największych hitów TTV. Udział w programie przyniósł ogromną popularność m.in. Izabeli Zeiske, która przed kamerą pokazywała się w towarzystwie syna i swojej mamy. Tuż przed weekendem okazało się, że Izabela Zeiske z "Gogglebox". przeżywa prawdziwy dramat - jej mama trafiła do szpitala, a lekarze walczyli o jej życie. Niestety, dziś wiemy już, że mama Izy nie żyje.

Zobacz także: Nie żyje mama Izabeli Zeiske z "Gogglebox": "Nie wiem jak poradzimy sobie bez CIEBIE"

Internauci ruszyli ze wsparciem i również gwiazdy nie ukrywają swojego smutku. Na śmierci uwielbianej przez widzów "Buni" zareagował m.in. Michel Moran z "MasterChefa", który dodał pod wpisem Izabeli Zeiske wymowną emotikonkę. Głos zabrali również inni:

Ciociu Izo wyrazy najszczerszych kondolencji. Dużo siły dla Was Kochani

Ciociu Izo wyrazy najszczerszych kondolencji. Dużo siły dla Was Kochani