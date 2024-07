Leptyna to hormon hamujący uczucie głodu. Przesyła sygnał do mózgu, czy jesteśmy wystarczająco najedzeni. Jego poziom zależy m.in. od rytmu dobowego, ilości snu i regularnego odżywiania.

Reklama

Leptyna wraz z greliną regulują uczucie głodu. Leptynę wydzielają komórki tłuszczowe z warstwy podskórnej. Wpływa ona na podwzgórze i przesyła do mózgu sygnał o tym, czy jesteśmy najedzeni, czy wręcz przeciwnie.

Działanie hormonu leptyny

Leptyna jest wytwarzana pod wpływem zjadanych posiłków i rosnącego poziomu tłuszczu w organizmie. Wysoki poziom tego hormonu we krwi oznacza równocześnie zwiększony poziom tkanki tłuszczowej. W zdrowym organizmie leptyna wysyła sygnał do mózgu o wystarczającym odżywieniu organizmu i zmniejsza apetyt. U osób otyłych organizm uodparnia się na działanie leptyny i w efekcie uczucie sytości pojawia się znacznie później, a uczucie głodu – znacznie wcześniej, niż organizm tego potrzebuje. Po wysłaniu sygnału o zaspokojeniu apetytu do mózgu, leptyna pobudza spalanie zapasów tłuszczu.

Osoby mające niedobór tego hormonu mogą zapaść nawet na insulinoporność. Jest to zmniejszenie wrażliwości organizmu na insulinę. Insulina reguluje poziom cukru we krwi. Insulinooporność może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2.

Od czego zależy stężenie leptyny we krwi?

Poziom leptyny we krwi jest związany z rytmem dobowym człowieka. Niedobór snu obniża poziom hormonu. Podobnie działa nocna aktywność.

Zobacz także

Największe stężenie leptyny występuje od północy do wczesnego ranka. Najniższy poziom natomiast od przedpołudnia do północy.

Kobiety mają wyższy nawet o 2-3 razy poziom leptyny od mężczyzn. Wynika to ze zróżnicowanego rozłożenia tkanki tłuszczowej w ciele. Mają na to wpływ również hormony. Żeńskie przyspieszają syntezę hormonu, a męskie ją hamują.

Cykl miesiączkowy także ma wpływ na poziom leptyny. Decyduje o nim również jakość i częstotliwość przyjmowania posiłków. Regularne odżywianie się zwiększa stężenie hormonu.

Inne funkcje leptyny

Leptyna, oprócz hamowania uczucia głodu, pełni też inne funkcje:

przyspiesza powstawanie nowych naczyń krwionośnych,

wspomaga proces termogenezy, dzięki czemu organizm zużywa więcej energii,

zmniejsza ilość wydzielanej insuliny,

poprawia funkcjonowanie tarczycy,

wspomaga odporność,

przyspiesza przemianę materii ,

, poprawia płodność.

Reklama