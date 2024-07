Dietetyczne przekąski pomogą zaspokoić głód, który pojawia się pomiędzy posiłkami. Aby nie objadać się dodatkowo można sięgnąć po warzywa i owoce, kromkę suchego pieczywa, a nawet pralinkę.

Oto 10 dietetycznych przekąsek, które mają poniżej 50 kalorii, a skutecznie zaspokoją twój głód pomiędzy posiłkami:

1. Pomidorki koktajlowe – ok. 10 małych pomidorków koktajlowych to równowartość 50 kalorii. Możesz bez wyrzutów sumienia sięgnąć po nie pomiędzy pierwszym, a drugim śniadaniem.

2. Kiwi – jeden owoc zawiera około 40 kalorii. Kiwi jest owocem bogatym w witaminę C, dodatkowo naturalnie wzmacnia odporność.

3. Marchewka – 3 słupki średniej marchewki to smaczna i zdrowa przekąska, która ma poniżej 50 kalorii. Pamiętaj jednak, aby marchewki nie obierać, tylko zeskrobać.

4. Morele – 2 morele

pomiędzy obiadem, a kolacją to dawka 44 kalorii owocowej słodyczy.

5. Agrest – ok. 100 g agrestu zawiera mniej niż 50 kalorii, przez co jest smaczną i zdrową przekąską (agrest ma właściwości oczyszczające organizm).

6. Owsiane ciastko – najczęściej polecane ciastko podczas odchudzania. Ma tylko 45 kalorii. Przy okazji jest bardzo smaczne i zdrowe. Owies daje poczucie sytości na kilka godzin.

7. Mandarynka – 2 owoce to około 45 kalorii. Zawiera również flawonoidy – związki zwalczającące otyłość. Dlatego tak chętnie polecana jest osobom na diecie.

8. Sardynki – 10 rybek w sosie własnym ma tylko 44 kalorie. Możesz je zjeść popołudniu.

10. Pralinka – mimo że w diecie słodycze są zakazane to jedna czekoladowa pralinka (ok. 12 g) to niecałe 50 kalorii. Pamiętaj, że czekolada wywołuje w naszym organizmie wzrost poziomu endorfin – hormonów szczęścia.

Dietetyczne przekąski nie powinny wpłynąć na wagę, dlatego możesz po nie sięgać zawsze gdy odczujesz głód. Pamiętaj jednak, że przekąska nie powinna być jedzona w zbyt dużych ilościach, ponieważ stanie się kolejnym posiłkiem.

