Ketchup będzie zdrowy, jeśli zrobimy go w domu lub kupimy gotowy z jak najmniejszą zawartością chemicznych dodatków. Zawarty w pomidorach likopen wspomaga profilaktykę nowotworową.

Reklama

Czy ketchup jest zdrowy – opinie zwolenników

Swoją czerwoną barwę ketchup zawdzięcza likopenowi zawartemu w pomidorach. Substancja ta to przeciwutleniacz, który zalicza się do karotenoidów. Przyswajalność likopenu zwiększa się, kiedy pomidory zostaną poddane obróbce termicznej, dlatego szczególnie warte polecenia są przetwory pomidorowe – soki, koncentrat, ketchup. W 100 gramach ketchupu jest 12 miligramów likopenu. Ma on działanie antynowotworowe, neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne za proces starzenia i choroby, takie jak: zaćma, miażdżyca, choroba Parkinsona. Ketchup jest zdrowy także dlatego, że korzystnie wpływa na gęstość mineralną kości.

Czy ketchup jest zdrowy – opinie przeciwników

Przeciwnicy jedzenia ketchupu zwracają uwagę na fakt, że jedząc ketchup, dostarczamy organizmowi niepotrzebnego cukru, a często także chemii, np. syropu glukozowo-fruktozowego, benzoesanu sodu, skrobi modyfikowanej.

Jak kupić dobry ketchup

Kupując ketchup, koniecznie należy zapoznać się z jego składem. Na pierwszym miejscu powinny znaleźć się pomidory. Im mniej składników dodatkowych – zagęstników, aromatów, barwników, regulatorów, tym lepiej. Skład klasycznego ketchupu to: pomidory, cukier, sól oraz inne przyprawy, np. goździki, ziele angielskie.

Domowy przepis na ketchup

Najlepiej zrobić ketchup samemu. Poniższy przepis bardzo łatwo zapamiętać, bo poza olejem i chilli wszystkiego jest po cztery sztuki.

Zobacz także

Składniki:

4 kilogramy pomidorów,

4 cebule,

4 ząbki czosnku,

4 łyżeczki cukru,

4 łyżeczki soli,

2 łyżki oleju,

1 łyżeczka chilli.

Wskazówki:

Możesz dodać swoje ulubione zioła.

Takie ketchup mogą jeść dzieci, które ukończyły 1. rok życia.

Sposób przygotowania:

Reklama

Sparz pomidory, obierz ze skórki i pokrój na ćwiartki. Cebulę i czosnek podsmaż na złoty kolor, a następnie dodaj pomidory. Całość gotuj przez około 2,5 godziny (po dwóch godzinach dodaj przyprawy), a następnie zblenduj na gładką masę. Ketchup przełóż do słoików i pasteryzuj w nagrzanym piekarniku przez 30 minut. Po tym czasie wyjmij słoiki z piekarnika, a kiedy ostygną ułóż je do góry dnem.