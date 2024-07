Clenbuterol jest związkiem chemicznym, który rozszerza oskrzela. Zanim został wycofany z lecznictwa, stosowano go w leczeniu astmy oskrzelowej. Clenbuterol działa jak „spalacz tłuszczu”, dlatego stosują go kulturyści i osoby, które chcą szybko schudnąć. Jest to jednak nielegalne i niebezpieczne.

Jak działa clenbuterol?

Clenbuterol rozluźnia mięśnie dróg oddechowych i rozszerza oskrzela, dzięki czemu zwiększa wydolność oddechową. Substancja ta zwęża również naczynia krwionośne i podnosi ciśnienie krwi, co z kolei stymuluje i pobudza człowieka do działania. Te właściwości sprawiają, że stosowany jest często jako nielegalny środek dopingujący. Clenbuterol wzmaga ponadto proces rozkładu tłuszczów oraz nasila wydatkowanie energii, przez co działa jak „spalacz tłuszczu”. Z tego względu sięgają po niego osoby, którym zależy na szybkim pozbyciu się zbędnego tłuszczu.

Czym grozi przyjmowanie clenbuterolu?

Nie bez przyczyny jednak stosowanie clenbuterolu jest nielegalne. Skutkami ubocznymi przyjmowania Clenbuterolu mogą być:

zaburzenia rytmu serca,

skurcze mięśni,

problemy z oddychaniem,

bezsenność,

nerwowość,

drżenie rąk,

nadmierne pocenie się,

podwyższone ciśnienie krwi,

ból głowy,

ból w klatce piersiowej,

nudności i wymioty.

Objawy nasilają się w zależności od przyjętej dawki clenbuterolu. Przedawkowanie tego środka grozi udarem. Trudno jednak powiedzieć jaka dawka okaże się dla danej osoby śmiertelna, ponieważ zależy to od jej podatności na działanie clenbuterolu. Wysokie ryzyko związane z przyjmowaniem tej substancji występuje zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia.

Przy dłuższym stosowaniu clenbuterol może uszkodzić strukturę kości i powodować przerost mięśnia sercowego.

Badania prowadzone na zwierzętach wskazują ponadto, że clenbuterol może powodować trwałe zmiany w jądrach, mięśniach i wątrobie.