Naturalne ozdoby choinkowe, wykonane samodzielnie z plastrów owoców lub z orzechów są oryginalne, stylowe i niedrogie.

Mimo że moda zmienia się jak w kalejdoskopie, są pewne trendy, które nigdy nie przeminą. Choinka ubrana w stylu naturalnym jest (nomen-omen) evergreenem. Naturalne ozdoby choinkowe są łatwe w wykonaniu, a jednocześnie gustowne.

Naturalne ozdoby choinkowe z cytrusów

Potrzebujesz: różnego rodzaju cytrusów – cytryn, pomarańczy, grejpfrutów oraz nitki.

Owoce pokrój w półcentymetrowe plastry. Ułóż je na papierze do pieczenia i połóż blisko kaloryfera. Nie zapomnij odwracać co jakiś czas, by wyschły z obu stron. Przez wyschnięte owoce przewlecz nitkę. Gotowe! Możesz nieco zmodyfikować choinkowe cytrusowe bombki, przed suszeniem wbijając równomiernie w brzeg owoców goździki.

Naturalne ozdoby choinkowe z orzechów

Potrzebujesz: orzechów włoskich, fistaszków, szyszek, nitki, złotej i/lub srebrnej farby w sprayu, gwoździa lub śrubki, brokatu.

Zrób dziurkę w skorupkach orzeszków używając gwoździa lub śrubki, przeciągnij przez dziurkę nitkę lub owiń ją w przypadku szyszki. Następnie pomaluj farbą w sprayu. Żeby wzmocnić efekt, posyp ozdobę brokatem.

Naturalne ozdoby choinkowe z makaronu

Potrzebujesz: różnych rodzajów makaronu, żołędzi, farby w sprayu, silikonowego kleju lub kleju na gorąco, tasiemki.

Sklej kilka rodzajów makaronu za pomocą gorącego kleju, by stworzyć figurkę anioła. Możesz wykorzystać makaron w kształcie kokardki (by zrobić skrzydła), prostą rurkę (tułów), na jej szczycie przyklej żołądź (jako główka w kapelusiku). Następnie przymocuj nitkę i pomaluj gotowego aniołka farbą.

Naturalne bombki z kawy

Potrzebujesz: styropianowej bombki, gorącego kleju, ziaren kawy, ewentualnie metalicznych farb w sprayu.

Przyklejaj na styropianową bombkę kolejno ziarna kawy, by pokryć całą jej powierzchnię. Oprócz oryginalnego wyglądu, będzie także zapewniała apetyczny aromat. Jeśli chcesz, możesz bombkę dodatkowo pomalować farbą, ale pamiętaj, że wtedy zapach kawy będzie zagłuszony zapachem akrylu.