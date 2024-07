Bombka świąteczna w kształcie pingwina i bałwana z żarówki, krok po kroku

Bombka bożonarodzeniowa wykonana z żarówki to oryginalna ozdoba na każdą choinkę. Najlepiej używać już zużytych lampek. Do wykonania dekoracji przydadzą się farby akrylowe, którymi można swobodne malować po szkle, bez obawy, że kolor się rozmaże. W przypadku bombki w kształcie pingwina wystarczą same farby. Do wykonania bałwana przyda się biały lub inny bardzo jasny brokat.