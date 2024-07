Wycinanie i ugniatanie kształtów i figurek z masy solnej to ulubione zajęcie wielu dzieci. Na Święta Bożego Narodzenia dzieci będą mogły pokazać swoje umiejętności, robiąc choinkę z masy solnej. Masa zabawy gwarantowana!

Reklama

Choinka z masy solnej: przepis

Na początku trzeba przygotować masę solną. Do jej przygotowania potrzebne będą:

1 opakowanie mąki,

1 opakowanie soli,

łyżka kleju do tapet,

woda.

Nie ma podanych proporcji wody, ponieważ należy ją stopniowo dolewać do składników sypkich. Trzeba uważać z ilością, aby masa nie była zbyt rzadka. Jeśli jednak wody będzie za dużo, trzeba pamiętać, aby dodać soli, a nie mąki. Przygotowaną masę solną można zabarwić zielonym barwnikiem. Barwnik można kupić w każdym sklepie malarskim, nie musi to być barwnik spożywczy.

Zobacz także

Kiedy masa już jest gotowa, pora na formowanie choinki. Do jej formowania potrzebny będzie stożek utworzony z tektury, brystolu lub styropianu. Na stożek trzeba najpierw nałożyć folię aluminiową, aby masa nie przykleiła się i aby można było ją łatwo zdjąć z formy.

Reklama

Z przygotowanej masy solnej trzeba stworzyć kilkanaście wałeczków różnej długości o średnicy mniej więcej 1 cm. Najdłuższe wałeczki będą się znajdować na samym dole stożka, a krótkie aż do najkrótszego na górze stożka. Kiedy cały stożek zostanie już oklejony wałeczkami z masy solnej, należy się upewnić, że nie ma między wałeczkami wolnego miejsca. Jeśli jest, trzeba je zlikwidować, w przeciwnym razie choinka się rozpadnie. Następnie można dekorować choinkę. Do tej czynności można przygotować kilkanaście małych kuleczek z masy solnej, które będą imitować bombki. Kuleczki można zabarwić różnokolorowymi barwnikami. Powstałe bombki trzeba dobrze przymocować do choinki, inaczej odpadną w czasie pieczenia. Kiedy choinka jest gotowa do pieczenia, należy wstawić ją do piekarnika i piec przez 45 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu i ostygnięciu, choinkę można spryskać lakierem do włosów, aby nadać jej pięknego blasku.