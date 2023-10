Choć Anna i Robert Lewandowscy w tym roku przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii, para nie obchodzi świąt w Barcelonie. Gwiazdy wróciły do Polski, by usiąść przy jednym stole z rodziną. Przy okazji wizyty w ojczyźnie trenerka personalna spędziła wcześniej trochę czasu z koleżankami. Lewandowscy przed wigilią zjedli kolację z Pauliną Krupińską i Sebastianem Karpiel-Bułecką. Później pochwalili się piękną sesją przy choince. Klara i Laura jak zwykle wyglądały rozkosznie, ale ta świąteczna sukienka Anny Lewandowskiej to prawdziwy hit Bożego Narodzenia.

Reklama

Anna i Robert Lewandowscy rozpoczęli świętowanie w Polsce. Pokazali zdjęcie nie tylko z córkami

Ostatnio Anna Lewandowska opowiedziała o przeprowadzce do Barcelony i przyznała, że chwilę po tym, jak zamieszkała w Hiszpanii, poczuła w sobie hiszpańską krew. Nic dziwnego, że jest szczęśliwa w nowym domu. Jednak w tym roku również trenerka postanowiła spędzić Boże Narodzenie w Polsce.

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała, jak ćwiczy z córką. "Jeszcze chwila i będzie program Klarci"

Instagram @annalewandowska

Na Instagramie Anny Lewandowskiej jeszcze przed wigilijną kolacją zaczęły pojawiać się zdjęcia jej eleganckiej stylizacji. Gwiazda wskoczyła w czerwoną sukienkę, do której dobrała marynarkę w kolorze delikatnego różu. Nie mogło też zabraknąć czerwonej pomadki, która uzupełniła świąteczny look.

Instagram @annalewandowska

Robert Lewandowski w tym roku postawił na klasyczny garnitur oraz ciemny golf. Słodkie Klara i Laura ustawiły się pod choinką w różowych sukienkach. Lewandowscy nie zapomnieli też o życzeniach dla swoich fanów.

Święta to dla mnie przede wszystkim czas z Moimi Bliskimi. Niech te Święta będą dla Was pełne miłości i radości — napisała Anna Lewandowska.

Instagram @annalewandowska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam pięknych i niezapomnianych chwil w gronie rodziny — dodał Robert Lewandowski.

Zobacz także: Iwo Lew, Cristian, Vincent... Takie imiona dla swoich dzieci wybierały gwiazdy w 2022 roku

Reklama

Spójrzcie tylko na Laurę, która próbuje dać Klarze świątecznego buziaka! Na zdjęciach rodzinnych pojawiła się również mama Roberta Lewandowskiego. Obserwujecie, jak gwiazdy spędzają Boże Narodzenie?

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska