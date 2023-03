Anna i Robert Lewandowscy nie szczędzą sobie czułości na premierze filmu "Lewandowski - Nieznany"

Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone tuż przed premierą drugiej części erotycznego hitu "365 dni" wybrali się razem do Mediolanu. Okazuje się, że podczas wyjazdu paparazzi przyłapali ich na wspólnym spacerze i zakupach. Co ciekawe, Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone nie szczędzili sobie czułości i chętnie trzymali się za ręce. Tylko spójrzcie na zdjęcia paparazzi! Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone przyłapani na czułościach Na ten dzień czekali wszyscy fani filmu "365 dni". Właśnie dziś na platformę Netflix trafiła druga część produkcji o burzliwej relacji Laury i Massimo. Wczoraj z kolei odbyła się oficjalna premiera produkcji z udziałem plejady gwiazd. Na premierze "365 dni: Ten dzień" nie zabrakło Anny-Marii Siekluckiej i Michele Morrone, którzy na czerwonym dywanie trzymali się za ręce... Co ciekawe, tuż przed premierą Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone razem wybrali się do Mediolanu, a tam paparazzi "przyłapali" ich na wspólnych zakupach podczas których również nie szczędzili sobie czułości. Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Zobacz także: "365 dni. Ten dzień": Największa wpadka na premierze? Monika Goździalska odważniejsza niż Sieklucka! Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone trzymali się na ręce, a w sklepie przystojny aktor chętnie przytulał swoją koleżankę z planu filmowego. O tym, że para ma romans fani sugerują już od jakiegoś czasu, ale Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone zapewniają, że łączy ich jedynie przyjaźń... Wszystko wskazuje jednak na to, że wspólne zdjęcia Anny-Marii Siekluckiej i Michele Morrone z Mediolanu tylko podsycą plotki na temat ich bliskiej relacji! Zobacz także: "365 dni: Ten dzień": Simone Susinna na premierze filmu. Przyćmił Michele...