Po świętach wielkanocnych uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" podzielili się rodzinnymi kadrami i pochwalili, jak miło spędzili ten wyjątkowy czas. Tymczasem dla Joasi z "Rolnika" nie były to idealne święta. Właśnie pokazała zdjęcie i nie ukrywa, że to był dla niej trudny czas. Zobaczcie, o co chodzi...

Święta u Joanny z "Rolnik szuka żony"

Joanna i Kamil to jedna z par, które po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" cieszą się ogromną popularnością. Mimo młodego wieku bardzo poważnie myśleli o swojej przyszłości, a dzięki udziałowi w randkowym hicie Telewizji Polskiej znaleźli miłość i dziś są szczęśliwymi rodzicami małej Antoniny. Joasia w mediach społecznościowych od czasu do czasu pokazuje rodzinne kadry i mocno angażuje się też różnego rodzaju akcje charytatywne. Teraz uczestniczka pokazała, jak spędziła święta i nie był to dla niej wymarzony czas.

Moje całe święta niestety wyglądały tak. Rozłożyło mnie na łopatki... Mam nadzieję, że u Was święta minęły w zdrowiu i rodzinnie. napisała Joasia z Rolnika

Joanna z Rolnik szuka żony Instagram @joasia.os

Joasia święta wielkonocne spędziła z inhalatorem u boku zamiast udziału w rodzinnych spotkaniach i nie ukrywa, że ma nadzieję, że jej obserwatorzy w zdrowiu mogli cieszyć się piękną pogodą, jaka dopisywała podczas tegorocznej Wielkanocy.

Joasia i Kamil z "Rolnik szuka żony" instagram.com/kamil_.os/

Joasia i Kamil od czasu do czasu pojawiają się w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie chętnie opowiadają o łączącym ich uczuciu i są najlepszym dowodem na to, że warto wziąć udział w programie "Rolnik szuka żony". Tymczasem właśnie poznaliśmy kandydatów na uczestników 11. edycji "Rolnika" i wygląda na to, że kolejny sezon zapowiada się naprawdę ciekawie.

Joasia i Kamil z "Rolnik szuka żony" instagram.com/pytanienasniadanie/