Prawdziwka od szatana można odróżnić próbując kapelusz czubkiem języka. Cierpki smak żółci charakterystyczny jest borowika szatańskiego. Szatan jest łudząco podobny do goryczaka żółciowego, przez co potocznie niektórzy używają nazw tych grzybów zamiennie.

W przypadku braku pewności, czy grzyb jest jadalny czy nie, można udać się do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Można tam uzyskać darmową poradę na temat gatunków grzybów i ich zbierania.

Jadalne i niejadalne borowiki

Borowik szlachetny jest nazywany borowikiem jadalnym lub prawdziwkiem. Borowik szatański to inaczej szatan. Prawdziwek jest jadalny i można go marynować, smażyć na patelni lub dodawać do zup i sosów. Z kolei szatan należy do grzybów niejadalnych. Jego zjedzenie nie prowadzi do śmierci, jednak może powodować nieprzyjemne dolegliwości, np. wymioty.

Różnice między borowikiem szlachetnym a szatańskim

Grzyby można odróżnić między sobą porównując trzonki. Prawdziwek ma białą lub jasnobrązową nóżkę. Trzon borowika szatańskiego jest koloru żółto-czerwonego. Aby odróżnić grzyby od siebie, można dotknąć kapelusza czubkiem języka. Jeżeli poczuje się mocny smak żółci, wtedy nie ma wątpliwości, że ma się do czynienia z szatanem.

Borowik szatański a goryczak żółciowy

Borowik szatański często nazywany jest goryczakiem żółciowym, jednak to dwa różne grzyby. Mylenie nazw jest spowodowane tym, że są one do siebie bardzo podobne. Oba mają żółtawy kolor trzonka i jasnobrązowe kapelusze. Oba grzyby są niejadalne. Objawy zatrucia grzybem pojawiają się około 2 godziny po zjedzeniu.

Objawy zatrucia borowikiem szatańskim

Zjedzenie borowika szatańskiego wywołuje zaburzenia żołądkowe i jelitowe, takie jak:

nudności,

wymioty,

wodnista biegunka.

Co zrobić, gdy dojdzie do zatrucia grzybem niejadalnym?

Jeżeli po zjedzeniu grzyba, pojawią się objawy zatrucia, wtedy należy jak najszybciej udać się do szpitala. Podstawową terapią jest płukanie żołądka polegające na wprowadzeniu wody do żołądka i jej usunięciu. Zabieg odbywa się poprzez gumową rurkę wsuwaną do nosa lub ust. Osobie z podejrzeniem zatrucia grzybami lepiej nie podawać nic do picia, bo płyny przyspieszają przenikanie toksyn do krwiobiegu.