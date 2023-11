Justyna Steczkowska od marca 2013 roku jest jurorką w muzycznym programie TVP "The Voice of Poland". Piosenkarka od czasu do czasu robiła sobie przerwy od formatu, ale za każdym razem wracała na swój czerwony fotel. Natomiast Lanberry towarzyszy widzom dopiero od dwóch edycji show Telewizji Polskiej. Widać jednak, że młodsza i mniej doświadczona wokalistka nie ma zamiaru ustępować Justynie Steczkowskiej. Ostatnio między artystkami doszło do małego starcia.

Lanberry spięła się z Jusytną Steczkowską za kulisami "The Voice of Poland"

W tym roku Madonna świętuje 40-lecie kariery i w połowie października wyruszyła w półroczne tournée. Jurorzy "The Voice of Poland" przed emisją zaczęli dyskutować na temat talentu legendarnej wokalistki. Okazało się, że Justyna Steczkowska nie jest wielką fanką Madonny. Jej zdaniem gwiazda na żywo nie robi dużego wrażenia.

Jury "The Voice of Poland" Artur Zawadzki/REPORTER

Przy całym jej niewątpliwym wkładzie w muzykę popową i królowaniu, to jednak to, jak ona śpiewa, mnie nie wzrusza. Nie jest w stanie mnie na żywo wzruszyć, ponieważ nie ma takiego talentu po prostu — powiedziała Justyna Steczkowska.

Jurorka "The Voice of Poland" stwierdziła, że Madonna nie może pochwalić się charakterystyczną barwą głosu. Co ciekawe, zaznaczyła, że w show TVP zdarzają się uczestnicy, którzy mają ciekawszy wokal.

Lanberry i Justyna Steczkowska Jan Bogacz/TVP/East News

Jeśli chodzi o głos i śpiewanie, to często tu mamy więcej utalentowanych emocjonalnie i przygotowanych do dawania prawdziwie pięknych emocji ludzi niż czasem w takim wielkim show — dodała.

To nie spodobało się Lanberry. Młodsza jurorka zrobiła skrzywioną minę, następnie ostro odpowiedziała.

Lanberry i Justyna Steczkowska Jan Bogacz/TVP/East News

Czyli dla ciebie ona jest po prostu zimna jak lód? — zapytała Lanberry.

Na tę uwagę zareagowała Justyna Steczkowska, która powiedziała, że takie wokalistki jak Adele czy Sade mają znacznie większy talent od Madonny. Jurorka surowo oceniła umiejętności legendy.

Nie, w ogóle nie o to chodzi. Albo ktoś ma talent do śpiewania, ale śpiewania, a nie że ma głos i śpiewa. Stoi Adele — słuchasz i to cię wzrusza. Stoi Sade i ona śpiewa i to cię wzrusza. A ona stoi i śpiewa i to cię nie wzrusza. I jak przestaje tańczyć i wszystko się dziać, szukasz, gdzie można kupić lody albo chipsy — przekazała Justyna Steczkowska.

Lanberry Artur Zawadzki/REPORTER

Cała dyskusja, do której doszło za kulisami, została nagrana. Zobaczcie nagranie.