Zapalenie przydatków, pochwica, zapalenie łechtaczki – to tylko niektóre z przyczyn bólu w trakcie seksu. Sprawdź, co może ci dolegać.

Najczęstsze przyczyny bólu w trakcie stosunku:

Niewystarczające nawilżenie.

Suchość pochwy powoduje bolesne otarcia. Czasem problem rozwiązać może przedłużenie lub urozmaicenie gry wstępnej. To pomaga, jeśli powodem suchości jest niedostateczne podniecenie. Przesuszenie może jednak wystąpić również w wyniku stresu, zmęczenia, nadmiernego wysiłku fizycznego, zaburzeń hormonalnych czy w następstwie przyjmowania niektórych leków. Wtedy należy sięgnąć po specjalny preparat nawilżający, czyli lubrykant. Można go dostać zarówno w aptekach, jak i w drogeriach.

Infekcja grzybicza lub stan zapalny.

Często zdarza się również, że przyczyną bólu podczas stosunku jest infekcja pochwy lub układu moczowego. Pojawiają się wtedy pieczenie, swędzenie i upławy, a seks staje się naprawdę nieprzyjemny. Na własną rękę nie można stwierdzić, czy dolega nam grzybica pochwy, opryszczka, chlamydioza, drożdżyca czy zapalenie łechtaczki, dlatego kiedy pojawiają się niepokojące objawy, konieczna jest wizyta u ginekologa i podjęcie leczenia farmakologicznego. Ignorowanie takich infekcji może prowadzić do powikłań, a te – nawet do bezpłodności.

Choroba narządu rodnego.

Seks może sprawiać ból także w wyniku choroby, której występowania często sobie nie uświadamiamy. Ból podczas penetracji jest nieznośny, kiedy mamy do czynienia z zapaleniem przydatków. Taki sam skutek uboczny występuje przy tyłozgięciu macicy. W przypadku choroby narządu rodnego pomóc może tylko ginekolog. W przypadku odmiennej budowy macicy rozwiązaniem może być zmiana pozycji seksualnej.

Pochwica.

Pochwica jest jednym z zaburzeń o podłożu psychicznym. To typ nerwicy płciowej, która uniemożliwia współżycie, a próby jego podjęcia czyni bardzo bolesnymi. Przy pochwicy wstępuje tak mocne ściśnięcie mięśni sromu i pochwy, że niewykonalne staje się wprowadzenie członka. Do tego schorzenia prowadzą różnego rodzaju stany lękowe, wynikające m. in. z niedojrzałości, zaburzonych relacji z partnerem czy traumy wywołanej molestowaniem seksualnym. Seksuolog pomaga pokonać problem pochwicy poprzez psychoterapię i ćwiczenia rozluźniające mięśnie.