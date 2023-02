Bruce Willis jest nieuleczalnie chory: "Choć bolesne, ulgą jest postawienie jasnej diagnozy"

Za nami finałowy odcinek "Przez Atlantyk". Grupa polskich celebrytów zakończyła swój wielki rejs na Martynice. W jego trakcie uczestnicy wielokrotnie decydowali się na szczere wyznania. Ostatni etap podróży również obfitował w szczere rozmowy. Antek Królikowski kolejny raz wrócił przed kamerą do swojej choroby. "Przez Atlantyk": Antek Królikowski znów mówi o chorobie W finałowym odcinku "Przez Atlantyk" szczególnie mocno wybrzmiały słowa Piotra Liroya Marca, który opowiedział o swoim trudnym dzieciństwie - pełnym ucieczek z domu, głodu i biedy. Ale na poruszające podsumowanie podróży przez ocean zdobył się też Antek Królikowski. Aktor już we wcześniejszym odcinku "Przez Atlantyk" zdradził, że jest chory - jak wyznał walczy ze stwardnieniem rozsianym . 6 grudnia, na Mikołaja, dostałem taki prezent w postaci diagnozy SM, czyli stwardnienie rozsiane, czyli choroba centralnego układu nerwowego. Żyję z tym, ze świadomością tej diagnozy żyję od 2016. Staram się żyć aktywnie - mówił. - Nikt nie traktuje mnie jak chorego, jakby to wszystko jest w głowie jeśli chodzi o SM, w głowie mam ogniska zapalne, które są wygaszone przez leczenie, które stosuję co miesiąc w szpitalu. Jak mówił Antoni Królikowski , miewa chwile zwątpienia, kiedy się zastanawia "po co to wszystko" Mam to od lat, że ludzie postrzegają mnie, że widać, że naćpany, że najeba***. Bywa to denerwujące, ale to tym bardziej jeżeli już los tak chciał to mam poczucie, że jestem jednak winien to światu, żeby pokazać, że mimo choroby można żyć i mieć syna, można spełniać się zawodowo, można nawet przepłynąć Atlantyk, można wszystko - wyznał w programie. Zobacz także: Antek...