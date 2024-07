Ból martwego zęba jest możliwy, gdy bakterie znajdujące się w środku zęba przedostają się do tkanek okołowierzchołkowych, a to może powodować zapalenie.

Martwy ząb – czym jest?

O martwym zębie mówimy wtedy, gdy doszło do obumarcia miazgi, czyli tkanki, występującej wewnątrz zęba na skutek zaawansowanej próchnicy. Ból pojawia się, kiedy bakterie znajdujące się w środku zęba znajdą się w tkankach okołowierzchołkowych, a to wywoła zapalenie zęba.

Ból martwego zęba – czy to możliwe?

Ból martwego zęba może pojawić się bezpośrednio po leczeniu kanałowym. Ząb sam z siebie nie boli, gdyż jest martwy, a ból wynika z podrażnienia tkanek okołowierzchołkowych zęba i otaczających go tkanek ozębnej. Jeśli po leczeniu kanałowym wystąpi taka dolegliwość, prawdopodobnie świadczy to o procesie zapalnym tkanek okołowierzchołkowych. Dlatego też, zaleca się wykonanie zdjęcia, by ocenić czy leczenie kanałowe było przeprowadzone prawidłowo. Ból martwego zęba może być spowodowany jego przeciążeniem, co wynika ze zbyt wysokiej korony protetycznej zęba. Nieprawidłowo dopasowana do zgryzu korona wiąże się z dolegliwościami bólowymi, zwykle nasilającymi się przy nagryzaniu szczęki.

Martwy ząb – jak leczyć?

Jeśli martwy ząb można uratować, a nie jest konieczne jego usunięcie, warto zabiegać o leczenie zachowawcze. Nie należy zwlekać z leczeniem martwego zęba, gdyż szanse na jego zachowanie maleją. Warto poddać się RTG kontrolnemu bądź ponownemu leczeniu endodontycznemu.

