Festiwal w Opolu jeszcze się nie rozpoczął, a już jest wokół niego nadzwyczaj gorąco. Jedną z gwiazd niedzielnego koncertu będzie królowa polskiej sceny, Maryla Rodowicz. Piosenkarka martwi się jednak, że jej występ zobaczy mało osób. Dlaczego? Wszystko przez... późną porę, o której pojawi się na scenie. Zobaczcie jej nowy wpis.

Opole 2023: Maryla Rodowicz zmartwiona tuż przed festiwalem

9 czerwca w Opolu rusza 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Wokół koncertu od kilku dni sporo się dzieje - wszystko za sprawą afery z jednym z reżyserów, który podczas przygotowań do występu obraził Dodę. Stacja TVP załagodziła sytuację i ostatecznie Doda pojawi się na deskach legendarnego amfiteatru już w najbliższy piątek. W niedzielę zaś odbędzie się koncert "Ale To Już Było. Jest. I Będzie! 60. KFPP, Opole 2023" podczas którego na scenie zaprezentują się największe polskie gwiazdy z Marylą Rodowicz na czele. Królowa wystąpi jednak jako jedna z ostatnich, przez co ma obawy, że mało kto dotrwa do jej show:

No to dzisiaj ostatnia miara opolskiego kostiumu. Mam nadzieję, że będzie efekt wow, szkoda tylko, że wchodzę na scenę ok godziny 24 w niedzielę. Nie wiem, czy ktoś dotrwa, bo ludzie do pracy w poniedziałek. A jutro wiadomix święto, to rodzinnie i pierogowo i pomidorowa. Jutro też zacznę się pakować do Opola, u mnie to proces, eliminacja ty przechodzisz do finału, ty zostajesz w domu - napisała Rodowicz na swoim Facebooku.

W niedzielę, poza Marylą Rodowicz, na scenie pojawią się także m.in. Edyta Górniak, Alicja Majewska, Justyna Steczkowska, Ania Wyszkoni, Krzysztof Cugowski, Viki Gabor, Kuba Badach, Stanisława Celińska, Halina Mlynkova, Ryszard Rynkowski czy Kamil Bednarek. Jest więc na co czekać, więc najpewniej obawy Maryli okażą się niesłuszne.

Fani Rodowicz będą mieli okazję zobaczyć gwiazdę nie tylko na scenie - dzień przed, w sobotę, zaprasza na spotkanie w hotelu:

W sobotę zapraszam na spotkanie z fanami w hotelu Opole o godzinie 17. Opole, to stara nazwa hotelu blisko dworca. Nagadamy się do syta - tłumaczy Rodowicz.

Wybierzecie się?

