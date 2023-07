Córka Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke przyszła na świat 6 października tego roku. Od tamtej pory w sieci nie brakuje pięknych zdjęć uroczej Róży, a fani tanecznej pary nie mogą przestać się nią zachwycać. W Róży zakochała się również przyjaciółka Jacka i Hania, Sandra Kubicka, która miała okazję już poznać dziewczynkę. Zobaczcie, co napisała w sieci! Nowe zdjęcia córki Jeschke i Żudziewicz Narodziny Róży odmieniły życie Jacka i Hani. Jeschke i Żudziewicz niemal sto procent swojego czasu poświęcają córce, dbając o to, by niczego jej nie zabrakło. Zobacz: Oto drogi wózek córki Żudziewicz i Jeschke! Z kolei wielbiciele tej pary z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia dziewczynki. Na szczęście Hania i Jacek chętnie dzielą się fragmentami ze swojej codzienności z Różą w roli głównej. Niedawno tancerka pokazała uroczą fotkę ziewającej dziewczynki, z zabawnym podpisem: Hej kochani, miłej niedzieli😜❤️ Korzystajcie z wolnego i wyśpijcie się Pod postem zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło komentarzy: Róża wyglada na niewyspaną… drodzy rodzice, to jest apel do Was, zachowujcie się w nocy nieco ciszej Jakie słodkie 😍 a Róża z dnia na dzień coraz większa 😊 Cudownie 😍 A ziewająca Różyczka wygląda przesłodko 🥰 - czytamy Jacek Jeschke pokazał zaś fotkę podczas wspólnej drzemki z małą Różą. Musimy przyznać, że to wyjątkowo piękny kadr, tak też uważają internauci oraz ich znajomi: Najlepiej ❤️ oby jak najwiecej tych momentów 🔥 - napisała Kajra, żona Sławomira. Róża miała już także pierwszego gościa - odwiedziła ją sama Sandra Kubicka, modelka, przyjaciółka pary. Życiowa partnerka jest zachwycona dziewczynką i zapewniła, że będzie ją rozpieszczać: Mój świat się...