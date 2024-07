Implanty zęba pozwalają w skuteczny i estetyczny sposób uzupełnić braki w uzębieniu. Nawet brak zębów z tyłu szczęki, gdzie luki nie są widoczne na pierwszy rzut oka, powinien być wypełniony, ponieważ z czasem wszystkie zęby mogą zacząć się przemieszczać. Najtańsze implanty tytanowe mogą kosztować około tysiąca złotych, a koronka – kilkaset złotych.

Decydując się na implanty nie należy kierować się tylko najniższą ceną, ponieważ o wiele ważniejszy jest dobór materiału do indywidualnej sytuacji.

Dlaczego warto wstawiać implanty zębów?

W sytuacji, gdy braki w uzębieniu nie są uzupełniane, pozostałe zęby mogą zacząć się przemieszczać w kierunku luki, aby chociaż częściowo ją zakryć. Poza tym ząb, który jest bezpośrednio pod lub nad ubytkiem, automatycznie zacznie się wysuwać z tego samego powodu. W związku z tym nawet brak jednego zęba może wywołać efekt domina w całej szczęce. Ponadto w miejscu, z którego usunięto ząb, po kilku miesiącach w szczęce rozpocznie się proces zanikania kości.

Implanty tytanowe i cyrkonowe – które wybrać?

Na rynku dostępne są dwa rodzaje implantów: tytanowe i cyrkonowe. Ich wytrzymałość i trwałość są porównywalne, jednak różnią się pod względem estetyki i cen.

Implanty tytanowe są wykonane z czystego tytanu lub jego stopów. Podczas gdy czysty tytan jest materiałem biozgodnym, czyli organizm nie traktuje go jako ciała obcego, to stopy niosą ze sobą niewielkie ryzyko uczulenia. Są jednak tańsze, a przez to chętniej stosowane. Tytanowe implanty są bardzo popularne i z powodzeniem się je stosuje przy uzupełnianiu ubytków. Ich jedyną poważną wadą jest szary kolor. Co prawda sam implant nie powinien być widoczny, ponieważ montowana jest na nim jeszcze koronka, jednak z czasem może pojawić się widoczna szara obwódka przy podnoszącym się dziąśle. Szczególnie narażone są na to osoby, mające bardzo cienkie dziąsła, przez które metalowy element będzie bardzo prześwitywał. Może to być uciążliwe, szczególnie gdy implant dotyczy przednich zębów, a osoba ma wysoką linię uśmiechu, czyli uśmiechając się pokazuje niemal całe dziąsła. W takich wyjątkowych sytuacjach lepiej zdecydować się na implanty cyrkonowe, które są wykonane z tlenku cyrkonu i mają bardzo zbliżony do zębów kolor. Wyglądają zupełnie jak naturalne zęby, nie zmieniają smaku potraw, a ich odporność na ścieranie i uszkodzenia jest porównywalna do tytanowych.

Ile trzeba zapłacić za wstawienie zęba?

Implanty tytanowe są tańsze od cyrkonowych – ich ceny zaczynają się od 1000 złotych, natomiast cyrkonowych - od około 1800 złotych. Wstawienie zęba kosztuje jednak więcej, ponieważ na implant zakłada się jeszcze koronę protetyczną, co wiąże się z kolejnymi opłatami. Najtańsze metalowo-ceramiczne koronki kosztują od 500 złotych, cyrkonowe pokryte porcelaną są droższe o kolejnych 500 złotych. Pełnoceramiczne korony potrafią kosztować 1500 złotych. Ostateczne ceny zależą jednak od dentysty i systemu, czyli firmy, jakiej produktów używa. Można trafić na oferty wstawienia zęba już za 1500 złotych, w co jest wliczany i implant, i koronka.

Tanie implanty zębowe – ukryte koszty

Niska cena nie musi oznaczać niedbałej pracy, jednak przed skorzystaniem z takiej promocji lepiej się upewnić, czy lekarz jest wiarygodnym i dobrym specjalistą, np. sprawdzając w internecie opinie byłych pacjentów lub pytając znajomych. Należy też zapytać dentystę o to, czy implanty posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Czasami niska cena to jedynie pozór, ponieważ może się okazać, że do wstawienia zęba konieczne są dodatkowe zabiegi, np. augmentacja (rekonstrukcja) kości, w którą będzie wsadzany implant (nawet 2500 złotych) lub podniesienie dna zatoki (około 3000 złotych). Obowiązkowo przed zamontowaniem implantu należy też odbyć pierwszą konsultację u dentysty z planem leczenia (około 150 złotych), wykonać pantomogram (około 70 złotych), a po założeniu implantu trzeba stawiać się na wizyty kontrolne (około 100 złotych każda). Niskie ceny za wstawienie zęba mogą być w związku z tym tylko chwytem marketingowym.