Czekolada przygotowana w domu jest o niebo lepsza od tej z proszku. Do wykonania deseru możesz użyć czekolady gorzkiej, mlecznej lub białej lub kombinacji tych trzech rodzajów. Niestety czekolada do picia ma dużo kalorii.

Gęsta czekolada do picia z dodatkiem chili jest rozgrzewająca i lekko pikantna. Nadaje się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych łasuchów. Niestety deser ten jest bardzo kaloryczny. Jedna porcja czekolady do picia (ok. 150 ml) może zawierać od 300 do nawet 850 kalorii.

Przepis na gęstą czekoladę do picia

Składniki:

100 g czekolady mlecznej,

30 g czekolady gorzkiej,

½ szklanki mleka,

200 ml śmietanki 30%,

szczypta chili w proszku.

Czas wykonania: 15-20 minut

Sposób trudności: łatwe

Liczba porcji: 2

Liczba kalorii: 670 kcal w 1 porcji

Sposób przygotowania:

Śmietanę i mleko połącz i zagotuj w garnku. Czekoladę połam na mniejsze części.

Zmniejsz grzanie, dodaj czekoladę i ciągle mieszaj gotując.

Kiedy czekolada zgęstnieje, dodaj odrobinę chili .

. Podawaj gorącą.

Płynna czekolada na gorąco – przepis

Rzadszą czekoladę do picia możesz przyrządzić, używając większej ilości mleka i zmniejszając ilość czekolady. Aby domowa gorąca czekolada do picia była pyszna, użyj dobrej jakości czekolady w tabliczkach, np. z dużą zawartością kakao.

Składniki:

200 ml mleka,

25 ml wody,

100 ml śmietanki 30%,

50 gorzkiej czekolady,

1 łyżka cukru waniliowego.

Czas wykonania: 15 minut

Poziom trudności: łatwe

Liczba porcji: 2

Liczba kalorii: 360 kcal w 1 porcji

Sposób wykonania:

Czekoladę połam na mniejsze kawałki.

W rondlu wymieszaj mleko i śmietankę, mocno podgrzej.

Gdy mleko i śmietanka będą gorące, dodawaj cząstki i cukier, ciągle mieszając.

Gotuj przez chwilę, aż wszystkie składniki dobrze się połączą i czekolada trochę zgęstnieje.

Podawaj gorącą.

Wskazówka: Jeśli czekolada źle się rozpuściła, możesz uratować deser, miksując go.

Przepis na białą czekoladę do picia

Biała czekolada do picia to prawdziwa bomba kaloryczna, może mieć nawet 850 kalorii w 1 porcji.

Składniki:

200 g białej czekolady,

1 szklanka mleka,

ziarenka z ½ laski wanilii,

2 łyżki mleka w proszku,

100 ml śmietanki 30%.

Czas wykonania: 15 minut

Poziom trudności: łatwe

Liczba porcji: 2

Liczba kalorii: 850 kcal w 1 porcji

Sposób wykonania:

Do rondla wlej ¾ szklanki mleka, podgrzej i rozpuść w nim połamaną na kawałki czekoladę.

Dodaj wanilię.

W pozostałym mleku rozpuść mleko w proszku.

Gdy mleko z czekoladą mocno się podgrzeje, dodaj rozpuszczone mleko w proszku i mieszaj do uzyskania żądanej konsystencji.

Śmietankę ubij niezbyt mocno i wyłóż na przelaną do szklanek lub filiżanek czekoladę do picia.