Alimenty od dziadków to rzadkość, dlatego niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z możliwości uzyskania takiego świadczenia. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, znajduje się art. 132, który wyraźnie mówi o obowiązku alimentacyjnym, jakim w szczególnych przypadkach obciążeni mogą zostać krewni w dalszej linii. Aby uzyskać świadczenie alimentacyjne od dziadków, najpierw trzeba zgromadzić dokumenty, świadczące o sytuacji materialnej dziecka, na następnie złożyć pozew w sądzie.

Alimenty od dziadków – jakie warunki muszą zostać spełnione?

Podstawowym warunkiem ubiegania się o alimenty od dziadków jest brak krewnego w linii prostej, który byłby w stanie łożyć na utrzymanie dziecka. Taka sytuacja ma miejsce kiedy:

obydwoje rodziców lub jeden z nich nie żyje,

rodzic zobowiązany do płacenia alimentów regularnie zalega z opłacaniem świadczenia,

niemożliwe jest uzyskanie od rodzica świadczenia alimentacyjnego lub wiąże się to z bardzo dużymi trudnościami,

dziecko nie ma dorosłego rodzeństwa, które tuż po rodzicu mogłoby zostać obciążone obowiązkiem świadczenia alimentacyjnego (jako krewny w linii prostej) bądź istnieją dowody na to, że świadczenie takie przekracza ich możliwości finansowe.

Pozew o alimenty od dziadków, niezależnie od sytuacji, musi być dobrze uargumentowany. Może temu służyć np. zaświadczenie od komornika, że rodzic zalega z opłacaniem świadczenia.

Alimenty od dziadków – kiedy można się ubiegać?

O alimenty od dziadków można się ubiegać tylko w skrajnych przypadkach – świadczenie nie może być wykorzystywane do polepszenia statusu materialnego dziecka, a jedynie do pokrywania jego podstawowych potrzeb bytowych. Obowiązkiem świadczenia alimentacyjnego obciąża się więc dziadków tylko wtedy, gdy można dowieść, że dziecku brakuje środków do życia (w kodeksie prawa rodzinnego i opiekuńczego pojawia się określenie „niedostatek”, które jednak nie jest zdefiniowane i może być różnie interpretowane).

Alimenty od dziadków – od czego zależy kwota?

Alimenty od dziadków to tzw. alimenty uzupełniające, są więc zawsze niższe niż kwota, jaką zobowiązany byłby uiszczać rodzic dziecka. Obowiązek alimentacyjny dziadków nie opiera się na zasadzie przerzucania na nich niepełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca czy matki dziecka. Można ich obciążyć jedynie takimi świadczeniami, na jakie pozwalają ich status materialny i osobiste potrzeby. Przy wyliczaniu kwoty alimentów od dziadków w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę ich dochody, a w drugiej – usprawiedliwione potrzeby dziecka. Kiedy tylko rodzic dziecka znów będzie zdolny do świadczenia na jego rzecz, dziadkowie zostają zwolnieni z tego obowiązku.

Alimenty od dziadków – postępowanie

Aby ubiegać się o alimenty od dalszego krewnego, trzeba złożyć przeciw niemu pozew w sądzie rejonowym (w okręgu, w którym zamieszkuje pozwany lub dziecko). W sądzie powinny pozostać dwa egzemplarze (wraz z załącznikami). Po jednym egzemplarzu można wysłać także dziadkom i rodzicowi dziecka, a jeden zachować dla siebie. Pozew taki oprócz obudowy formalnej (daty i miejsca sporządzenia dokumentu, nazwy i adresu sądu, oznaczenia stron, gdzie powodem jest małoletnie dziecko, a pozwanym krewny oraz tytułu dokumentu) powinien zawierać jasno wyeksplikowane żądanie (wraz z podaniem konkretnej kwoty alimentów), uzasadnienie żądania i rzetelne dowody.