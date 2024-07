Prawa rodzicielskie a obowiązek alimentacyjny to dwie różne rzeczy – obowiązek utrzymywania dziecka nie wygasa wraz z pozbawieniem praw rodzicielskich. Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty to kwestia, która nurtuje wielu rodziców samotnie wychowujących dzieci, a chcących pozbawić praw do dziecka drugiego rodzica.

Pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy może nastąpić

Pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić, jeśli rodzic nie interesuje się losem dziecka, nie jest w stanie go wychowywać i utrzymywać, lub gdy rażąco nadużywa swoich praw, a więc wtedy, gdy np. bije dziecko lub je wykorzystuje. Wiąże się z tym, że rodzic przestaje być przedstawicielem ustawowym dziecka i nie może występować w jego imieniu. Pozbawienie praw rodzicielskich może, ale nie musi wiązać się z prawnym ograniczeniem kontaktów z dzieckiem.

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Mimo iż w razie pozbawienia praw rodzicielskich rodzic przestaje być przedstawicielem ustawowym dziecka i traci do niego prawo, to nie zwalnia go to z obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na rodzicach do czasu, gdy nie jest ono w stanie się utrzymać samodzielnie, i nie ma nic wspólnego z posiadaniem i wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Odebranie praw rodzicielskich nie jest również powodem do obniżenia alimentów.

Zasada ta działa w dwie strony – rodzic zobowiązany jest do świadczenia na rzecz dziecka, ale i dziecko zobowiązane jest do alimentacji na rzecz rodzica, którego pozbawiono praw rodzicielskich, jeśli znajdzie się on w niedostatku.

