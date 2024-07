Gruszki w occie to jeden z pysznych i półwytrawnych sposobów na świetne przetwory. Najlepsze w tym celu są małe okazy, najlepiej równiej wielkości. Duże owoce warto pokroić w ósemki lub ćwiartki. W occie wyśmienicie sprawdzają się twarde odmiany gruszek, takie jak np. paryżanka lub bergamotka.

Pozbawione szypułek, gniazd nasiennych i obrane gruszki należy od razu umieścić w misce z wodą z sokiem z cytryny lub kwaskiem cytrynowym. Uchroni to miąższ przed nieestetycznymi, brązowymi plamami.

Gruszki w occie jabłkowym z kardamonem – przepis

Składniki na 2 litrowe słoiki:

1 kg twardych, dojrzałych gruszek,

pół litra octu jabłkowego,

1 łyżeczka kardamonu,

4 goździki,

pół szklanki wody,

30 dag cukru,

1-2 litry wody,

sok z jednej cytryny.

Czas przygotowania: 20 minut + 15 minut pasteryzacji

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Do dużej miski wlej 1-2 litry wody i wciśnij sok z całej cytryny.

2. Gruszki umyj, obierz, pokrój (wzdłuż – małe na pół, a duże na ćwiartki) i pozbaw gniazd nasiennych. Wrzucaj przygotowane owoce do cytrynowej wody.

3. W garnku zagotuj ocet z cukrem, wodą i przyprawami.

4. Do wrzącej zalewy dodaj gruszki i gotuj przez około 10 minut.

5.Do wyparzonych wcześniej wrzątkiem lub w piekarniku słoików wkładaj gruszki, zalej wrzącą zalewą, tak by u góry było około 2 cm przestrzeni.

6. Pasteryzuj przez około 15 minut w garnku, w którym woda sięga do ¾ słoików. Odstaw do ostygnięcia denkiem do góry. Przechowuj w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

Gruszki w occie z goździkami i cynamonem – przepis

Składniki na 3 litrowe słoiki:

2 kg twardych, dojrzałych gruszek równej wielkości,

1 szklanka cukru,

pół szklanki octu,

2 szklanki przegotowanej wody,

garść goździków,

1 opakowanie cynamonu,

1-2 litry wody,

cytryna.

Czas przygotowania: 30 minut + 15 minut pasteryzacja

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Do dużej miski wlej 1-2 litry wody i wciśnij sok z całej cytryny.

2. Gruszki umyj, obierz, pokrój (wzdłuż – małe na pół, a duże na ćwiartki) i pozbaw gniazd nasiennych. Wrzucaj obrane owoce do cytrynowej wody.

3. W dużym garnku zagotuj 2 szklanki wody z cukrem i octem. Dodaj gruszki i gotuj – bez przykrycia – przez około 5 minut.

4. Do wyparzonych wcześniej wrzątkiem lub w piekarniku słoików wrzuć 1-3 goździki oraz szczyptę cynamonu. Włóż gruszki i wlej zalewę, tak by u góry pozostało około 2 cm przestrzeni.

5. Słoiki pasteryzuj przez około 15 minut w garnku, w którym woda sięga do ¾ słoików. Odstaw do ostygnięcia denkiem do góry. Przechowuj w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

Gruszki karmelizowane w occie balsamicznym z miodem – przepis

Przygotowane w ten sposób gruszki są wyśmienitym i wykwintnym dodatkiem do obiadu.

Składniki na 3 porcje:

2-3 dojrzałe i twarde gruszki,

6 łyżek płynnego miodu, np. wielokwiatowego,

szczypta soli,

150ml octu balsamicznego,

2-3 łyżki oliwy.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Umyj, obierz i pokrój gruszki wzdłuż w ósemki. Usuń gniazda nasienne.

2. Na patelni rozprowadź miód i podsmażaj na nim owoce do czasu, gdy zmiękną. Dodaj ocet balsamiczny i gdy sos zgęstnieje wlej oliwę i wsyp sól.

Gruszki w occie z imbirem i chili – przepis

Składniki na 2 litrowe słoiki:

1 kg twardych, dojrzałych gruszek,

250 dag cukru,

350 ml octu winnego białego,

350 ml wody,

około 1-2 cm kawałek imbiru,

1 łyżeczka mielonej papryczki chili,

1 łyżeczka mielonego cynamonu,

szczypta gałki muszkatołowej,

opakowanie goździków,

skórka otarta z jednej cytryny.

Czas przygotowania: 20 minut + 15 minut pasteryzacji

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1.Gruszki umyj, obierz, pokrój (wzdłuż – małe na pół, a duże na ćwiartki) i pozbaw gniazd nasiennych. W każdą cząstkę wbij jeden goździk.

3. W garnku zagotuj wodę z cukrem i octem. Wrzuć pocięte w paski, zmiażdżone kawałki imbiru, chili, cynamon, skórkę z cytryny i gałkę muszkatołową.

4. Dodaj gruszki i gotuj – bez przykrycia – przez około 10 minut.

5. Do wyparzonych wcześniej wrzątkiem lub w piekarniku słoików włóż gruszki i wlej wrzącą zalewę, tak by u góry pozostało około 2 cm przestrzeni.

5. Słoiki pasteryzuj przez około 15 minut w garnku, w którym woda sięga do ¾ słoików. Odstaw do ostygnięcia denkiem do góry. Przechowuj w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

Smacznego!

