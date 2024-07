Klasyczny przepis na tartę z gruszkami

Tarta z gruszkami to ciasto przygotowywane na kruchym spodzie. Możesz do niego wykorzystać łatwo dostępne odmiany gruszek, np. klapsę lub konferencję. W zależności od przepisu, jeden kawałek ciasta może mieć od 150 do nawet 300 kalorii.