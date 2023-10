Aleksander Kwaśniewski trafił do szpitala. Czarzasty: "Byłeś najlepszym prezydentem w naszym kraju"

Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" opublikował w relacji na Instastory niepokojące zdjęcia ze szpitalnej sali, na których widać, że rolnik jest podłączony do kroplówki. Szybko okazało się, że sam zgłosił się do placówki na planowy zabieg, ale mimo wszystko podzielił się z obserwatorami na Instagramie swoimi obawami i poprosił o wsparcie. Dziś rolnik jest już dobę po zabiegu. Jak obecnie się czuje? Łukasz Sędrowski podsumował też pobyt w szpitalu. Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" zdradził, jak się czuje po zabiegu Łukasz Sędrowski z 5. edycji "Rolnik szuka żony" , który doskonale jest znany widzom hitowego programu Telewizji Polskiej ostatnio trafił do szpitala w Łomży, o czym informowaliśmy wczoraj . "Jutro zabieg, trzymajcie kciuki" - pisał Łukasz Sędrowski podłączony pod kroplówkę. To nie koniec pobytu rolnika w placówce medycznej. Na Instastory uczestnik 5. edycji hitu TVP1 pokazał nowe zdjęcia ze szpitala i zdradził, że jest już dobę po zabiegu i powoli wraca do zdrowia: Udało się, żyję. (...) Doba po zabiegu. Wracam do zdrowia - napisał Łukasz Sędrowski na Instagramie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Łukasz Sędrowski trafił do szpitala. Co się stało? Wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem i zabieg się udał. Teraz rolnikowi pozostaje powrót do pełni sił. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! Łukasz Sędrowski zdecydował się podziękować za opiekę w szpitalu lekarzom i pielęgniarkom, dzięki którym wszystko się udało. Teraz rolnik może skupić się na powrocie do zdrowia. Wygląda na to, że Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" 5 jechał do szpitala z pozytywnym nastawieniem. Tylko...