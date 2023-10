Nie da się ukryć, że polskie produkcje kryminalne są na coraz wyższym poziomie, o czym świadczy fakt, że widzowie szukają serialu podobnego do „Watahy”. Brytyjski dziennik „The Sunday Times” w 2022 roku umieścił tę serię na liście 50 najlepszych tytułów zagranicznych, przyznając jej piętnaste miejsce. Serial HBO Max z takimi gwiazdami jak Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Andrzej Zieliński i Aleksandra Popławska wzbudził ogromne emocje. Już od pierwszego odcinka, który miał premierę w 2014 roku, osadzona w Bieszczadach „Wataha” wciągnęła widzów niczym bagno. Emisja produkcji zakończyła się po trzecim sezonie, a Polacy zaczęli się zastanawiać, czy znajdą serial podobny do „Watahy”. Na szczęście polskie kryminały z roku na rok realizowane są z coraz większym rozmachem i powoli nie mamy się czego wstydzić na tle Europy. W naszym zestawieniu odkryjecie historie osadzone m.in. na Podlasiu („Kruk”), a także na terenach południowo-zachodniej Polski z lat 80. („Rojst”). Mamy tu wszystko, co lubicie: kryminalną zagadkę, śledztwo, mroczną przeszłość, która dogania bohaterów oraz tworzące niepowtarzalny klimat scenerie.

Spis treści:

Jeśli szukacie serialu podobnego do „Watahy”, który już pierwszym odcinkiem oczarował widzów gęstym klimatem, powinniście sprawdzić „Rojst”. Historia dwóch dziennikarzy, Witolda Wanycza (Andrzej Seweryn) i Piotra Zarzyckiego (Dawid Ogrodnik) rozgrywa się w nienazwanym, poniemieckim mieście, które skrywa trudną przeszłość. Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się w ponurych latach 80. – już po zniesieniu stanu wojennego, ale przed obradami Okrągłego Stołu. Spokój mieszkańców burzą dwa wydarzenia: brutalne morderstwo prostytutki i komunistycznego działacza oraz samobójstwo pary nastolatków. Rozpoczyna się dziennikarskie śledztwo, które odkrywa kolejne tajemnice. „Rojst” wciąga nie tylko za sprawą świetnej gry Ogrodnika i Seweryna, ale także ciekawej postaci szemranego kierownika hotelu granego przez Piotra Fronczewskiego oraz retro klimatu. Natomiast cover „Wszystko, czego dziś chcę” w wykonaniu Moniki Brodki stał się hitem. Warto dodać, że produkcja doczekała się drugiego sezonu, który przenosi widzów do roku 1997, po powodzi tysiąclecia, gdy woda odkrywa ludzkie szczątki i zwłoki młodego chłopaka. Wraz z kolejną serią pojawiają się też nowi bohaterowie: bezkompromisowa policjantka z Warszawy, Anna Jass (Magdalena Różczka) oraz lokalny inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat).

Serial jest dostępny na Netfliksie

Ten serial podobny do „Watahy” bywa porównywany także nawet do słynnego „Detektywa” z Matthew McConaugheyem i Woodym Harrelsonem. Jednocześnie „Kruk” jest jednym z najbardziej niedocenianych polskich produkcji ostatnich lat. Tu również mamy do czynienia z intrygującym bohaterem, który jest jednym z najmocniejszych punktów serii, obok dziewiczych terenów Podlasia i gęstej jak mgła atmosfery. Tak ciężki i duszny klimat odnajdziecie również we francuskich serialach kryminalnych.

Gdy w niewielkiej miejscowości znika jedenastoletni chłopiec, do akcji wkracza inspektor Adam Kruk (Michał Żurawski) – ponury, wiecznie obolały śledczy o ponadprzeciętnych umiejętnościach. Detektyw dodatkowo zmaga się z uzależnieniem od leków. Mężczyzna przy okazji śledztwa mierzy się również z powrotem w rodzinne strony. Smaczku dodaje pewna metafizyka i egzotyka podlaskich terenów, w które szybko pokazują, kto pochodzi z zewnątrz. W produkcji pojawili się też tacy aktorzy jak Marcin Bosak oraz Mariusz Jakus.

Serial jest dostępny na Canal+ Online oraz Playerze

Kolejny serial podobny do „Watahy”, który znalazł się w naszym zestawieniu, pachnie trochę skandynawskim kryminałem. Wszystko za sprawą scenerii, którą wybrali twórcy „Odwilży”. Akcja rozgrywa się w niepopularnym wśród filmowców Szczecinie. Efekt okazał się jednak bardzo satysfakcjonujący. Pewnego dnia lodowata Odra wyrzuca na brzeg zwłoki kobiety. Pierwsze badania wskazują na to, że niedawno urodziła, jednak w okolicy nie odnaleziono dziecka. Trudne śledztwo rozpoczyna Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), która nie poradziła sobie jeszcze z osobistymi problemami. Inspektor straciła męża, który również był policjantem i została samotną matką kilkuletniej córeczki. W dochodzeniu pomaga jej Andrzej Radwan (Cezary Łukaszewicz). Natomiast jeśli wolicie zagraniczny klimat takich produkcji, rzućcie okiem na nasze zestawienie angielskich seriali kryminalnych, o którym pisaliśmy w innym tekście.

Serial jest dostępny na HBO Max

Następny serial podobny do „Watahy”, który miał być polską odpowiedzią na amerykańskiego „Detektywa” HBO. Niektórzy porównują tę produkcję także do takich hitów jak „Dark” oraz „Fargo”. Twórcy „Znaków” także postawili na duet śledczych. Tu poznajemy komisarza Michała Trelę (Andrzej Konopka) oraz starszą aspirant Adriannę Nieradkę. Po tajemniczym morderstwie młodej kobiety Trela zostawia za sobą trudną przeszłość i przeprowadza się z Krakowa do Sowich Dołów. Szybko przekonuje się, że życie przyjezdnego nie jest łatwe w niewielkiej miejscowości. Szczególnie gdy jest się policjantem. Pomocną dłoń pokazuje mu jedynie Ada, która powoli wprowadza go w realia małej społeczności. Oboje starają się rozwiązać sprawę morderstwa. Natomiast jeśli szukacie seriali podobnych do „Dark”, zebraliśmy je w naszym innym tekście.

Serial jest dostępny na Netfliksie

To kolejny mroczny serial podobny do „Watahy”, który szybko zdobył sporą popularność, a także prawdopodobnie przyczynił się do wzrostu sprzedaży powieści Wojciecha Chmielarza – literackiego pierwowzoru produkcji o tym samym tytule. Historia jest interesującym połączeniem kryminału i dramatu obyczajowego, który próbuje sportretować pokolenie dzisiejszych trzydziestolatków. Sielski, wakacyjny wypad przerywa zaginięcie piętnastoletniej Ady. Nikt łącznie z rodzicami nastolatki, Arkiem i Kamilą nie potrafi odnaleźć dziewczyny. Po wielu miesiącach na miejsce rodzinnej tragedii wraca ojciec Adrianny, który jeszcze raz stara się zrozumieć, co się stało feralnego dnia. Widzowie zaczynają coraz głębiej wchodzić w przeszłość bohaterów i odkrywają wydarzenia, do których doszło po zaginięciu nastolatki. Na jaw wychodzą niejednoznaczne relacje, sekrety oraz mroczne tajemnice. W „Żmijowisku” zobaczymy takie gwiazdy jak Piotr Stramowska, Paweł Domagała, Wojciech Zieliński, Agnieszka Żylewska czy też Cezary Pazura.

Serial jest dostępny na Canal+ Online oraz Playerze

Ten serial podobny do „Watahy” przypadnie do gustu fanom historii odkrywających głęboko schowane, rodzinne sekrety. To także jedna z najlepszych polskich produkcji gatunkowych ostatnich lat. Na pierwszy rzut oka Rafał Wejman (Arkadiusz Jakubik) prowadzi ułożone życie. Psycholog więzienny ma pracującą za granicą żonę Magdę (Maja Ostaszewska) oraz dwie córki, które uczą się w liceum. W dniu, w którym Rafał jedzie, by spotkać się z partnerką, jedna z nastolatek znika bez śladu. W tym samym czasie z zakładu karnego, w którym pracuje mężczyzna, znika pewien osadzony. Poszukiwania dziewczyny odkryją pęknięcia, które od dłuższego czasu pojawiały się w rodzinie Wejmanów, a także odsłonią sekrety mieszkańców oraz przyjaciół bohaterów.

Serial jest dostępny Canal+ Online oraz Playerze

Serial podobny do „Watahy”, który także stawia popularne w tym gatunku pytanie: Jak dobrze znasz swoich bliskich? Utalentowana i odnosząca sukcesy tancerka Mila Gajda (Justyna Wasilewską) wraca na święta w rodzinne strony. Ze zdziwieniem odkrywa, że w domu nikogo nie ma. Okazuje się, że jej bliscy zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Pełne niejasności śledztwo rozpoczyna podkomisarz w spektrum autyzmu, Filip Zachara (Piotr Głowacki). Widzowie mogą przyjrzeć się nie tylko sprawie kryminalnej, ale również trudnym relacjom rodzinnym tancerki. W serii pojawiają się także m.in. Izabela Kuna, Danuta Stenka, Grzegorz Damięcki oraz Anna Dymna.

Serial jest dostępny na Playerze

Kolejny serial podobny do „Watahy”, który rozgrywa się w niewielkim miasteczku, to nasiany przez Jakuba Żulczyka „Belfer”. Pierwszy sezon szybko stał się hitem Canal+ i zaskoczył świeżością, jaką wprowadzili młodzi, nieograni aktorzy. W centrum akcji mamy jednak gwiazdę polskiej telewizji – Macieja Stuhra, który wciela się w rolę tytułowego nauczyciela, Pawła Zawadzkiego. Mężczyzna pojawia się w Dobrowicach w związku z zaginięciem pewnej nastolatki i infiltruje środowisko szkolnej młodzieży. Gdy okazuje się, że dziewczyna nie żyje, Zawadzki rozpoczyna śledztwo. Z czasem dowiadujemy się, że robi to także z prywatnych pobudek. Na małym ekranie pojawiły się m.in. Magdalena Cielecka, Eliza Rycembel, Michalina Łapacz, Krzysztof Pieczyński oraz Aleksandra Popławska.

Serial jest dostępny na Playerze

Plejada polskich gwiazd, podziemna grupa, nieudolność policji i tajemnicza śmierć młodej dziewczyny – ten serial podobny do „Watahy” na papierze ma wszystko, by przykuć uwagę widzów. Ola (Marta Nieradkiewicz) właśnie wróciła do Polski z Londynu. W trakcie podróży była świadkiem dziwnych wydarzeń. Z wiaduktu spadła młoda kobieta, która roztrzaskała się o samochód. Choć Ola jest pewna, że ofiara została zrzucona, służby na podstawie znalezionych substancji uważają, że najprawdopodobniej doszło do samobójstwa. Bohaterka postanawia rozpocząć śledztwo na własną rękę, a przy okazji odkrywa nieformalną grupę Ultraviolet, która zajmuje się dochodzeniami zamkniętymi przez służby. Z czasem do undergroundowej organizacji dołącza także młody policjant (Sebastian Fabijański). Czy działając ponad prawem, uda im się dowiedzieć, dlaczego młoda dziewczyna zginęła pod wiaduktem? Jeśli lubicie seriale kryminalne Netflixa, polecamy wam nasze zestawienie.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Na deser postanowiliśmy pokazać wam serial podobny do „Watahy”, który nie jest polską produkcją, ale nie ustępuje poziomem serii z Leszkiem Lichotą. „Pustkowie” powstało tuż za naszą południową granicą. Ten osadzony w zapomnianej przez wszystkich wiosce, czeski kryminał to prawdziwa uczta dla fanów gatunku. Trzeba przyznać, że tytułowe pustkowie, na które składa się kilkanaście gospodarstw, marny bar, szkoła i dworzec to jeden z bohaterów tego serialu.

Po zamknięciu lokalnego zakładu życie mieszkańców, które wcześniej i tak nie było lekkie, popada w ruinę. Bieda z dnia na dzień popycha ich do desperackich zachowań. Szansą na poprawę sytuacji ma być wykupienie ich ziem przez wielki koncern, który zamierza tam wybudować kopalnię. Przeciwniczką tego Hana Sikorova, która widzi wiele zagrożeń i namawia mieszkańców, by nie głosowali za sprzedażą terenów. Nagle jej nastoletnia córka znika w tajemniczych okolicznościach. Kobieta rozpoczyna poszukiwania i zastanawia się, czy ma to związek z działalnością koncernu oraz zabiciem jej osiołka. „Pustkowie” to serial podobny do „Watahy” – produkcja z krwi i kości, której klimat trudno podrobić.

Serial jest dostępny na HBO Max

Jeśli chcecie zobaczyć inny serial podobny do „Watahy”, przygotowaliśmy listę kilku polskich produkcji, które mogą przypaść wam do gustu. Większość z nich znajdziecie na popularnych serwisach streamingowych. Natomiast jeśli chcecie przenieść się do bardziej egzotycznych miejsc, polecamy wam seriale podobne do „Narcos”, o których pisaliśmy w innym artykule.

