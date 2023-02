Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7" mocno przeżyła rozstanie z Kamilem. Uczestniczka naprawdę wierzyła, że to właśnie mąż, którego wybrali jej eksperci okaże się tym jedynym. Tak się jednak nie stało i Agnieszka wciąż szuka miłości. A może już znalazła? Uczestniczka miłosnego show pochwaliła się zdjęciem zrobionym tuż przed randką! Tak eleganckiej i we frywolnym nastroju jeszcze jej nie widzieliśmy! "Ślub od pierwszego wejrzenia 7" Agnieszka idzie na randkę. Fani: "Agnieszka masz chłopaka?" Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się niedługo po tym, jak kamery opuściły ich dom. Choć chwilę wcześniej para planowała wspólną przyszłość, Kamil nagle zrozumiał, że z jego strony nie pojawi się już miłość. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała w rozmowie z "Party.pl", że było jej bardzo ciężko po rozstaniu , ale wzięła się w garść, wróciła do rodzinnego Białegostoku, zmieniła pracę i zaczęła wszystko na nowo. Fani nie mieli pojęcia, że Agnieszka zaczęła się już z kimś spotykać! W rozmowie z naszą reporterką Agnieszka zdradziła, że przez chwilę korzystała z aplikacji randkowych, ale zrezygnowała z tego dość szybko. Wygląda na to, że jednak uczestniczka chce dać komuś szansę, bo umówiła się na randkę! Agnieszka przygotowała się na to spotkanie a efektami pochwaliła się fanom. Pięknie ułożone włosy, kwiecista sukienka i... szpilki zrobiły wrażenie na fanach. O tym, że jest to randkowa stylizacja Agnieszka poinformowała, pisząc pod zdjęciem po prostu: - Randka. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil i Iga są parą? Jest komentarz! Fani żywiołowo zareagowali przede wszystkim na słowo "randka" ale także na zupełnie nowe wydanie Agnieszki. W programie...