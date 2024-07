Patisony na 3 sposoby – faszerowane, marynowane na ostro i w occie: z miodem i papryką

Patisony należą do tej samej rodziny co dynia. Przypominają ją w smaku, ale ich struktura jest bardziej zwarta i jędrna. Występują w różnych rozmiarach – od niewielkich przypominających śliwki, po okazy wielkości dłoni. Te pierwsze są najlepsze do marynat, duże doskonale smakują nadziewane np. kaszą lub serem i soczewicą.