Zatykanie uszu to dolegliwość, która skutkuje chwilowym niedosłuchem czy bólem ucha wewnętrznego. Spowodowane może być zmianą ciśnienia lub „przewianiem”. Może być oznaką choroby np. zapalenia ucha wewnętrznego.

Zatykanie uszu spowodowane zmianą ciśnienia

Gdy jedziesz kolejką szynową w wesołym miasteczku lub siedzisz w samolocie, który startuje, możesz czuć zatkanie uszu i dziwny szum. Tak właśnie się dzieje, gdy nagle zmieniasz gwałtowanie wysokość. Zmienia się ciśnienie (zwiększa lub zmniejsza), które zatyka uszy. W takiej sytuacji pomocne może okazać się żucie gumy, ssanie cukierków i ziewanie.

Zatykanie uszu spowodowane przewianiem

Porywisty wiatr potrafi „przewiać ucho”. To potoczne stwierdzenie określa po prostu zapalenie ucha, do którego dostało się nagle zimne powietrze. W takim przypadku należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza-laryngologa, ponieważ nieleczone zapalenie może spowodować znaczną utratę słuchu.

Zatykanie uszu spowodowane wodą

Nurkowanie – przebywanie pod wodą sprawia, ze uszy się zatykają. Dzieje się to również z powodu zmiany ciśnienia. Nawet zwykła kąpiel czy mycie włosów może spowodować, że do wnętrza ucha dostanie się woda. Może to skutkować poczuciem zatkania ucha.

Zatkanie uszu z powodu kataru

Zatkanie przewodów słuchowych jest często spowodowane katarem, a właściwie obrzękiem śluzówki nosa. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest pozbycie się infekcji.

Zatykanie uszu spowodowane nadmiarem woskowiny

Nadmiar wosku – niemycie uszu lub nadmierne wydzielanie woskowiny może spowodować zatkanie ucha. Dogłębnie oczyścić ucho może laryngolog za pomocą gruszki.

Zatykanie uszu powinno się zbadać, gdy występuje częściej niż 2-3 razy na tydzień. Łatwym sposobem na ich odetkanie jest nabranie powietrza, zatkanie nosa i próba wypuszczenia przez niego powietrza. W razie zalania ucha wodą dobrym sposobem jest skakanie na jednej nodze.