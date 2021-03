Mówiąc "książę" zwykle myślimy o Harrym, jego bracie Williamie, ojcu Karolu i dziadku Filipie. Tymczasem książąt jest na świecie całkiem sporo. Co więcej, część z nich jest bajecznie przystojna, bogata, a czasem nawet… wolna. Postanowiliśmy odnaleźć 10 przystojniaków z książęcym tytułem. Wybór jest oczywiście całkowicie subiektywny, ale mamy wrażenie, że i Wam, przynajmniej część z nich, przypadnie do gustu. Świadomie pomijamy znanych świetnie brytyjskich książęcych mega-celebrytów.

Najprzystojniejsi książęta

Książę Karol Filip

Ten przystojniak zwykle zajmuje pierwsze miejsca w wielu tego typu rankingach. Rajdowiec, żeglarz, dżentelmen...

East News

Niestety, jedyny syn szwedzkiego króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii znalazł już swoją księżniczkę. 42-letni dziś książę, który musiał ustąpić miejsce w kolejce do szwedzkiego tronu swojej siostrze, poślubił w 2015 roku modelkę, księżną Sofię, z którą ma dwóch synów - Aleksandra i Gabriela.

East News

Szejk Hamdan

East News

Następca tronu Dubaju również często wymieniany jest jako jeden z najprzystojniejszych, a z pewnością jeden z najbogatszych. Ale książę Hamdan, a właściwie Hamdan ibn Muhammad Al Maktum, 38-letni syn Mohammeda bin Rashida, też nie jest już do wzięcia. Znany z zamiłowania do sportu (poniżej na zdjęciu z naszym królem strzelców Robertem Lewandowskim) i poezji szejk w 2019 roku ożenił się ze swoją kuzynką.

East News



Książę Abdul Mateen

Jest 10. dzieckiem i 4. synem Sułtana Brunei. 29-letni dziś książę studiował politologię i stosunki międzynarodowe w Londynie, jest też pilotem śmigłowca i byłym reprezentantem swojego kraju w polo. Na razie wolny! Na instagramie obserwuje go 2.3 mln osób.



Książę Mikołaj

East News

Do wzięcia jest też Mikołaj, a właściwie Nikolai William Alexander Frederik, starszy syn duńskiego księcia Joachima i jego byłej żony, Alexandry. 21-letni książę jest siódmy w kolejce do tronu i przez koligacje rodzinne 226. w kolejce do tronu Wielkiej Brytanii. A że kolejki raczej długie, książę zajmuje się… modelingiem! Możemy go zobaczyć na pokazach organizowanych przez najbardziej znane domy mody.

Książę Sebastian

East News

Sébastien z Luksemburga jest piątym, najmłodszym dzieckiem Wielkiego Księcia Henryka i Wielkiej Księżnej Marii Teresy. To daje mu również dość długą kolejkę do sukcesji - podobnie jak Mikołaj jest 7. na liście. Na razie zajmuje się więc karierą w wojsku. Nic nie wiadomo o jego planach matrymonialnych (na zdjęciu powyżej wystąpił z siostrą), więc może…

Książę Philippos

East News

Kolejny Filip w naszym zestawieniu. Niestety, nie dość, że zajęty, to jeszcze bez szansy na tron, bowiem monarchię w jego rodzinnej Grecji zniesiono długo przed jego narodzinami. 35-letni książę jest za to bardzo zdolny, świetnie wykształcony (studia w Waszyngtonie), i dobrze zarabia jako menadżer w Nowym Jorku.



Andrea Casiraghi

East News

Andrea Casiraghi urodził się w Monte Carlo jako pierwsze dziecko Stefana Casiraghi i księżniczki Karoliny z Monako. 37-latek zajmuje czwarte miejsce w kolejce do tronu Monako. Od 2013 roku jest mężem amerykańskiej historyk sztuki Tatiany, z którą ma już trójkę dzieci.

Lorenzo Borghese

East News

Książę Lorenzo jest synem księcia Francesco Marco Luigi Costanzo Borghese i jego amerykańskiej żony Amandy Leigh. Nie ma szans na włoski tron, bo ten dawno zlikwidowano. Ma za to podwójne obywatelstwo - włoskie i amerykańskie. 49-latek zasłynął 15 lat temu, gdy wziął udział w amerykańskiej wersji popularnego show randkowego „The Bechelor” („Kawaler do wzięcia”). Chyba nie poszło mu najlepiej, bo 3 lata później szukał swojej księżniczki w show „America’s Next Princess” („Następna Amerykańska Księżniczka”). Wziął też udział w gwiazdorskiej wersji brytyjskiego „Big Brothera”.



Joel Dawid Makonnen

29-letni książę Joel Dawid Makonnen to wnuk Haile Selassie I, ostatniego cesarza Etiopii. W 2017 roku ożenił się z pisarką, Arianą Austin Makonnen.



Hussein bin Abdullah

Książę Hussein bin Abdullah jest pierwszy w kolejce do tronu Jordanii, po swoim ojcu królu Abdullahu II. Jego matką jest śliczna królowa Jordanii - Rania. 26-latek nie ma jeszcze żony. Czy odziedziczył urodę po mamie?

