W miniony weekend Srinidhi Shetty z Indii, Diego Garcy z Meksyku i Paulina Maziarz sięgnęli po wygraną podczas Festiwalu Piękna 2016. Od czego zaczęli pełnić swoje nowe obowiązki? Pojawili się w Sejmie RP w Warszawie!

W Krynicy Zdrój od 2 do 4 grudnia trwał Festiwal Piękna podczas którego poznaliśmy nową Miss Supranational, pierwszego w historii laureata tytułu Mister Supranational oraz Miss Polski 2016. W pierwszy konkursie triumfowała Shrinidhi Shetty z Indii pokonując 70 konkurentek, w drugim Diego Gracy z Meksyku, a nową Miss Polski została Paulina Maziarz.

Z Krynicy Zdrój cała trójka przyjechała do Warszawy, by zwiedzić Sejm RP. Dzięki przewodnikowi wyjątkowi goście poznali to miejsce, jak również historię Polski w pigułce. Wizyta najpiękniejszych wzbudziła spore zainteresowanie wśród polityków, jak i zwiedzających. Zobaczcie zdjecia!

