Związek Olgi Bołądź i Mikołaja Roznerskiego wzbudza sporo emocji. Ciężko się dziwić - oboje dla nowej miłości porzucili dotychczasowych partnerów, z którymi wychowywali dzieci. Przystojny aktor sam podgrzał atmosferę swoim ostatnim wywiadem, w którym po raz pierwszy mówi o zakończeniu poprzedniej relacji. Przypomnijmy: Nowy facet Bołądź zostawił dla niej matkę swojego syna. Ma wyrzuty sumienia

Wczoraj zakochani mieli pierwszą okazję, aby pokazać się publicznie razem - oboje pojawili się bowiem na prezentacji jesiennej ramówki TVP. Do wspólnych zdjęć jednak nie doszło i każde z nich pozowało osobno. Paparazzi próbowali uchwycić ich razem za kulisami, ale nie mieli szczęścia. Nikt jednak nie miał wątpliwości, że para szykowała się tego wieczoru razem do wyjścia - stylizacje Bołądź i Roznerskiego idealnie do siebie pasowały, szczególnie pod względem kolorystycznym. Dopasowywanie wzajemnego ubioru to rzecz szalenie urocza, szkoda, że nie uwieczniona na zdjęciach.

Ładna z nich para?

