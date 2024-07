Halina Mlynkova ma ostatnio sporo powodów do zadowolenia. Piosenkarka została doceniona w Opolu, gdzie otrzymała jedną z najważniejszych na Festiwalu, a obserwatorzy świata mody coraz lepiej wyrażają się o jej stylizacjach oraz zmianie wizerunku, który dokonywał się na przestrzeni ostatnich lat. Gwiazda, która zaczynała w zespole Brathanki, z pewnością przeżywa prawdziwy rozkwit swojej kariery. Przypomnijmy: Mlynkova opowiedziała o dramatycznych kulisach rozstania z zespołem

Również w życiu Haliny wszystko układa się wprost idealnie. Wokalistka zaręczyła się ze swoim partnerem Leszkiem Wronką. Niestety do ślubu nie dojdzie w najbliższym czasie, ponieważ oboje ciężko pracują i nie mają czasu na ślub. Nie jest jednak wykluczone, że do ceremonii dojdzie już na wiosnę przyszłego roku. Para wychowuje syna Haliny z pierwszego małżeństwa gwiazdy z Łukaszem Nowakiem, z którym rozstała się w pokojowej atmosferze.

W rozmowie z "Na żywo" Halina wyznała, że jej 7-letni syn marzy o rodzeństwie. Rozmawiał już nawet w tej sprawie z Wronką, z którym łączą go przyjacielskie relacje. Dziś są to najważniejsi mężczyźni w życiu Haliny, dlatego tak ważne jest dla niej to, żeby obaj umieli się ze sobą porozumieć.



Piotruś chciałby mieć siostrzyczkę. Nawet wczoraj rozmawiali o tym z Leszkiem. Snuli marzenia. Nie wtrącałam się do tej męskiej rozmowy. Zobaczymy, co życie przyniesie... - czytamy.



Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku zobaczymy wokalistkę z ciążowym brzuszkiem.

