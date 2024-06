Michał Gilbert Lach, twórcą marki Bohoboco i jego partner Marcin Łaski, nie zamierzają już tego dłużej ukrywać. Zakochani kilka miesięcy temu zostali rodzicami i doczekali się trojaczków. We wpisie w mediach społecznościowych wyjaśnili, dlaczego dopiero teraz dzielą się tą informacją.

Reklama

Polski projektant i jego partner doczekali się trojaczków

Michał Gilbert Lach i jego ukochany Marcin Łaski na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych i z racji tego, że obchodzony jest tam 16 czerwca dzień ojca, postanowili podzielić się informacją, że i oni zostali rodzicami. Para doczekała się trojaczków: dwóch synów i córeczki. Dzieci przyszły na świat już na początku roku, jednak we wpisie na Instagramie zakochani wyjaśnili, że mieli powody ku temu, by nie dzielić się tą informacją od razu.

Najważniejsza historia naszego życia. Dziś chcielibyśmy podzielić się z wami największą radością, jakiej kiedykolwiek doświadczyliśmy – narodzinami naszych wspaniałych dzieci. Ponad 2,5 roku temu wyruszyliśmy w tę niezwykłą podróż, spełniając nasze najgłębsze marzenie i wewnętrzną potrzebę – napisali na Instagramie.

Zakochani nie ukrywają, że dzieci są dla nich niezwykle ważne i bardzo się cieszą z ich obecności w ich życiu.

Nigdy nie moglibyśmy sobie wyobrazić, że nasze serca zostaną pobłogosławione takim cudem jak trojaczki. To naprawdę magiczny dar od wszechświata - dodali.

Dumni rodzice przekazali, że ich pociechy urodziły się 8 lutego i przeszły długą drogę, ponieważ przez długo czas znajdowały się na oddziale intensywnej terapii. Przy okazji zdradzili, jak nazywają się ich dzieci: Charlotte Sophie, Julian Fryderyk i Fryderyk Julian Lach.

Chociaż dzieci urodziły się 8 lutego, dopiero teraz czujemy się pewni, że możemy podzielić się z wami tą niesamowitą wiadomością. Nasza podróż była pełna wyzwań, obaw o zdrowie i życie naszych dzieci, ale także pełna nadziei i determinacji. Spędziliśmy 81 dni na oddziale intensywnej terapii. Teraz gdy w końcu jesteśmy w domu, czujemy się spokojniejsi o przyszłość i zdrowie naszych dzieci. Pomimo tych wyzwań, każdy krok w tej podróży był absolutnie tego wart. Każda próba, każdy okres oczekiwania, każda chwila niepewności – wszystko to przybliżyło nas do spełnienia naszych marzeń - podkreślili dumni rodzice.

Michał Gilbert Lach i Marcin Łaski podkreślają, że ich historia to nie tylko osobista podróż, ale także symbol walki o prawa i godność każdej pary marzącej o rodzicielstwie.

Zobacz także

Nasza historia to nie tylko nasza osobista podróż; to także symbol walki o prawa i godność każdej pary marzącej o rodzicielstwie. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie zainspiruje inne pary, by nie poddawały się i nie traciły nadziei w obliczu przeciwności losu. Dzięki Wam, a przede wszystkim naszym Trzem Cudom, nasze serca są pełne radości, nadziei i miłości. A teraz przed nami najważniejszy egzamin życia i największe wyzwanie, jakie moglibyśmy sobie wymarzyć! – czytamy w poście.

Instagram/ Michał Gilbert Lach

Zakochani podziękowali również kobiecie, która zgodziła się zostać ich surogatką.

Jesteś dla nas prawdziwą bohaterką, naszą wspaniałą surogatką, która spełniła nasze marzenie o rodzicielstwie. Twoja odwaga i to, co dla nas zrobiłaś, są nieocenione - podziękowali w poście.

Składamy najszczersze gratulacje!

Reklama

Zobacz także: Polski muzyk został dziadkiem w wieku 38 lat. Niedawno sam został ojcem