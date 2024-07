Kilka dni temu pisaliśmy o wakacjach na które wybrała się Edyta Górniak. Gwiazda chciała odpocząć po pracowitym dla niej roku oraz nabrać sił przed wejściem do studia. W tym roku planuje wydanie nowej płyty. Z wczasów wróciła wypoczęta, pełna energii i gotowości do pracy, o czym mogliśmy się przekonać na niedawnej Gali Losowania Grup Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn. Diwa fantastycznie wykonała cover grupy ABBA "The Winner Takes It All" przed zgromadzoną zagraniczną publicznością. Przypominamy: Górniak jak za najlepszych czasów. Wystąpiła przed światową publicznością

Gwiazda na zasłużony wypoczynek wybrała się do ulubionej Tajlandii. Na zdjęciach, które diwa udostępniała na Instagramie nie było widać partnera wokalistki, Piotra Schramma, przez co zaczęto mówić o kryzysie w ich związku. Oliwy do ognia dolał fakt, że Piotr nie pojawił się obok swojej ukochanej podczas sylwestra we Wrocławiu i wspomnianej wcześniej gali.

Wygląda jednak na to, że szczęściu pary nic nie zagraża. Jak zapewniła Edyta, razem pojawili się na imprezie magazynu "Forbes".

- On też tam był - lakonicznie zdementowała plotki Edyta.

Jak informuje magazyn, Edyta razem z Piotrem i Allanem wybierają się na narty w polskie góry. Oznacza to tylko, że ich związkowi nic nie zagraża. Zresztą, te zdjęcia mówią same za siebie:



(fot. Party nr 3/2014)

